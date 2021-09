"Spelvärt - Wolfsburg vinner sin CL-grupp"

Den på förhand kanske allra jämnaste gruppen är Grupp G. Här hittas Lille, Wolfsburg, Sevilla och Salzburg och visst ska samtliga lag ha chansen att avancera till nästa runda. Jag tycker dock att ett gäng känns lite hetare än de andra. Sevilla är oddsfavoriter till att ta hem förstaplatsen och visst har Lopetegui idel världsspelare tillgängliga. Lamela, Delaney och Augustinsson är tre intressanta nyförvärv, men samtidigt är det kanske inga spelare från den allra högsta hyllan. Dessutom har Luuk de Jong försvunnit och han var en nyttig plan B för Sevilla. Spanjorerna går troligen vidare, men jag tror de slutar tvåa i gruppen. Lille överraskade stort när de plockade hem Ligue 1 före självaste PSG. En enorm prestation av Les Dogues som sedan dess har försvagats. Soumaré och Maignan har bytt klubb medan mirakelmannen på tränarbänken, Galtier, har flyttat till Nice. Under ny ledning har Lille fått en jobbig start på säsongen och det är väldigt svårt att se hur de skulle lyckas gå lika starkt som i fjol. I Champions League räcker fransmännen inte till. RB Salzburg är en van deltagare i dessa sammanhang, men har även de haft ruljans under sommaren. Jesse March har plockats över till systerklubben i Leipzig medan trion Daka, Mwepu och Berisha har sålts vidare. Där försvinner oerhört mycket klass från Österrike. Ska läskedryckslaget nå framgång hänger mycket på 19-årige stjärnskottet Karim Adeyemi som nyligen debuterade, och målade, i det tyska landslaget. En spelare av hög klass, men han kan inte släpa fram Salzburg helt på egen hand. Det blir inget avancemang heller för alpklubben. Wolfsburg @ 3,25 Wolfsburg slutade fyra i Bundesliga i fjol och har fått behålla stommen av laget. Dessutom har de värvat smart och intressant. Bornauw har plockats in och belgaren har fungerat väldigt bra tillsammans med Lacroix i mittförsvaret. Där finns även Brooks att tillgå. På kanterna kan Wolfsburg välja mellan Mbabu, Roussillon och Baku och speciellt den sistnämnda har mycket speed i sig. Fyra matcher i Bundesliga under hösten har inneburit endast ett mål bakåt. Samtliga dessa fajter har slutat med seger. På mittfältet är Arnold fortfarande en väldigt nyttig spelare och hans lungor gör det möjligt för övriga spelare att ta större offensiva friheter. Framåt har både Nmecha och Waldschmidt köpts in och det är två intressanta spelare. Dessutom har Lukebakio lånats in från Hertha. Sedan tidigare finns mäktige Wout Weghorst på topp som har vräkt in mål under alla sina säsonger i bilstaden. Jag tycker de grönvita känns kompletta och håller faktiskt Wolfsburg snäppet högre än Sevilla. Att vi då erbjuds en bit över 3 gånger pengarna på att det blir Weghorsts gäng som plockar hem den ovissa Grupp G tycker jag är några punkter för högt. En fint bet att ha en TV-peng på under hösten!