"Sprakande fotbollsunderhållning - målrik final väntas"

Tisdagens trippel nådde inte hela vägen. Båda lagen gör mål satt tidigt på Old Trafford, men Öster och Barcelona svek. Under torsdagen blickar jag mot Belgien, Tyskland och Spanien för att hitta mina drag. Det blir målrikt i de två förstnämnda länderna medan Villarreal tar tre tunga poäng mot Valladolid. Häng med!

Spelstopp: 18.29 Antwerp - Club Brugge: Över 2,5 mål @ 1,58 Mästerskapsgruppen har bjudit på strålande underhållning i Belgien. Samtliga fyra matcher hittills har gått över 2,5 mål. Antwerp har torskat med 2-3 mot Genk och spelat 2-2 mot Anderlecht. I den sistnämnda matchen saknades viktiga försvararen Batubinsika på grund av corona och han finns inte med nu heller. Samma sak gäller för anfallaren Lamkel Zé. Det är ett större avbräck i försvaret än vad det är i anfallet. På topp finns nämligen klasspelare som Miyoshi och inte minst Mbokani att tillgå. Spelare som Club Brugge får svårt att hantera. De blåsvarta gästerna har en poäng på sina två inledande matcher av mästerskapsgruppen och är jagade av i första hand Genk. Försvaret har läckt, fem insläppta mål på de två senaste omgångarna är inte bra nog. Bas Dost, Noa Lang och Hans Vanaken är dock spelare som verkligen vet vart målet är beläget. Precis som i de senaste matcherna i denna liga ser jag ett målkalas framför mig när två offensiva lag drabbar samman. 1,58 på att matchen ska klara överlinan känns som bra virke till min trippel. Spel: Över 2,5 mål @ 1,58

Tid: 18.30 Valladolid - Villarreal: Bortaseger @ 1,97 Under hela säsongen har Unai Emery valt att rotera efter Europamatcherna och söndagens ligamatch mot Celta Vigo var inget undantag. Den gula ubåten vilade då Coquelin, Torres, Moreno, Pedraza och Alcácer från start. Då blev det också stryk med 2-4. Nu kommer troligen den kvintetten in i startelvan igen och då känns de gulklädda som ett betydligt bättre lag. Villarreal jagar en plats i Europa League kommande säsong. Det skiljer ett par poäng upp till Betis och Sociedad som innehar platserna just nu. Valladolid slåss å sin sida för nytt kontrakt även om det såg väldigt håglöst ut mot Valencia i deras senaste ligamatch. 0-3 slutade den fajten och de lilavita hade då inget alls att sätta emot. Orellana är skadad och det är ett tungt avbräck för hemmalaget. Villarreal är bättre på alla positioner och vann höstens möte med 2-0. Här visar gästerna klassen och tar en övertygande bortaseger. 1,97 på den saken är klart godkänt. Spel: Över 2,5 mål @ 1,97

TV: Cmore Fotboll och Cmore RB Leipzig - Borussia Dortmund: Över 2,5 mål @ 1,74 Dessa två lag drabbade samman i helgen i en härlig fotbollsmatch som slutade 3-2 till de gulsvarta från Dortmund. Guerreiro, Sancho och Reus var härliga att skåda i offensiven och Thorgan Hazard vikarierade förtjänstfullt för Erling Braut Haaland på topp. Den väldige norrmannen dras med en skada, men har börjat träna igen vilket gör att han möjligen kan figurera i denna cupfinal. Den offensiva bredden går det inte att klaga på. Emil Forsberg sköt Tjurarna till denna final genom sitt mål i den 121:a minuten mot Werder Bremen i semifinalen. Nu kan Leipzig ta hem sin första stora titel någonsin. Försvaret har dock sett lite skakigt ut mot slutet och Nagelsmanns mannar har släppt in mål i fem av sina sju senaste kamper. Samtidigt finns det enormt med klass framåt i lirare som Olmo, Forsberg, Poulsen och Sörloth. Precis som i helgens ligamöte tror jag vi får se en sprakande fotbollsunderhållning med gott om målchanser åt båda hållen. Att matchen ska gå över 2,5 mål känns väldigt troligt och klickas i till fina 1,74. Spel: Över 2,5 mål @ 1,74

Totalt odds: 5,41 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.



