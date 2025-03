"Sprakande underhållning - IFK Göteborg och Hammarby bjuder på målkalas"

Spelstopp: 12:59

IFK Göteborg - Hammarby: Över 2,5 mål @ 1,90

Stefan Billborn och hans IFK Göteborg har bjudit på sprakande underhållning i Svenska cupens gruppspel. Full fart framåt har varit mantrat genom de tre matcherna mot Djurgården, Sandviken och Oddevold där Blåvitt svarat för totalt nio mål. Inte mindre än fyra av dessa fullträffar föll mot Djurgården där Billborns kompani drog den längsta stickan med 4-3.

Heintz är bara en av många spelare som har stuckit ut i offensiven och jag ser inte varför Billborn ska rucka på sin vägvinnande taktik när Hammarby kommer på besök. Billborn känner Bajen väl efter sin tid i klubben, men mycket är samtidigt annorlunda under Kim Hellbergs vingar. Jag tycker inte att stockholmarna har övertygat så här långt, men när det vankas slutspel kommer de grönvita steppa upp.

Nämnas bör att denna kvartsfinal spelas på Nya Ullevis gräsmatta, men jag går ändå all in på överspelet. Över 2,5 mål klickas till 1,90.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,90

Tävling: Svenska Cupen

Plats: Ullevi

Tid: 13.00

Tottenham - Bournemouth: Bortaseger @ 2,50

Tottenham inkasserade en ny förlust när det i torsdags blev 0-1 i baken mot AZ Alkmaar. Intetsägande, tandlöst och oinspirerat agerade Spurs på det gröna schackbrädet och ser Postecoglou inte till att skaka liv i sina adepter tar säsongen slut i returen på torsdag. De liljevita bör ha fullt fokus på returen mot holländarna varpå jag gillar Bournemouths segerchans i huvudstadens norra delar.

The Cherries har ett spelsätt som passar söndagens kombattanter väldigt illa och med flera dagars längre vila i benen är de fysiska förutsättningarna på Andoni Iraolas manskaps sida. Evanilson är tillbaka efter sin skada och med Semenyo samt Kluivert kan brassen ha en väldigt rolig eftermiddag mot en defensiv som har för vana att gå bort sig. Framför allt i uppspelsfasen.

Jag har blicken riktad till höger där 2,50 på Bournemouth lockar hela vägen till avtryckaren. Detta vinner gästerna.

Spel: Bortaseger @ 2,50

Tävling: Premier League

Plats: Tottenham Hotspur Stadium

Tid: 15.00

Manchester United - Arsenal: Under 2,5 mål @ 1,70

Jag rekade under 2,5 mål mellan PSV Eindhoven och Arsenal. Sett till utfallet var det säsongens förmodligen sämsta spel. The Gunners körde över holländarna med vansinniga 7-1, men det ska samtidigt sägas att Mikel Artetas mannar gjorde mål på precis allt. Och lite till. Dessförinnan hade de rödvita svårt att skapa en riklig mängd målchanser och jag tror att det kan vara tillbaka till gråare dagar på Old Trafford.

Arsenal kan mycket väl vinna rivalmötet på “Drömmarnas Teater”, men jag tror inte att det blir med stora siffror. Manchester United har ingenting emot att sjunka lägre i sitt försvarsblock för att sedan försöka straffa Arsenal via omställningar. Det höll på att funka bra mot Real Sociedad men Rúben Amorim och company fick till slut nöja sig med delad pott i San Sebastián.

Båda lagen kommer från Europaspel i veckan och det tror jag färgar av sig på planen. Ett nytt försök görs på under 2,5 mål till 1,70.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,70

Tävling: Premier League

Plats: Old Trafford

Tid: 17.30

Trippeln

IFK Göteborg - Hammarby: Över 2,5 mål @ 1,90

Tottenham - Bournemouth: Bortaseger @ 2,50

Manchester United - Arsenal: Under 2,5 mål @ 1,70

Totalt odds: 8,07

