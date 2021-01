"Spurs favoriter trots B-betonad elva"

Spelstopp: 16.59 Fenerbahce - Kayserispor: Fenerbahce under 2,5 mål @ 1,56 Fenerbahce har visat fin form en längre period och vid seger här går de upp på en andraplats i tabellen, endast två pinnar från serieledning. Sex segrar och en oavgjord på de sju senaste tävlingsmatcherna är starka papper. Thiam, Samatta och Valencia bildar en svårstoppad trio längst fram. Nu ställs de dock mot ett väldigt dugligt försvar och det blir inte enkelt att hitta farliga lägen. Trots att Kayserispor är ett bottenlag har de bara släppt in 23 mål på 19 matcher. Det är faktiskt endast Galatasaray som släppt in färre. Närmast kommer Kayserispor från en 2-0-seger över Basaksehir. Kolovetsios och Sapunaru är ett skickligt mittbackspar som är kapabla till att hantera Fenerbahces starka offensiv och längst bak har 18-årige Alemdar gjort det bra i Silviu Lung Juniors frånvaro. Gästerna kommer som vanligt sätta försvarsspelet först och känslan är att Fener kommer stånga sig blodiga mot bortalagets försvarsmur. Inbördes har lagen spelat sex raka matcher utan att värdarna från Istanbul lyckats göra fler än två mål per match. Jag tror inte det blir fler baljor än så nu heller. Fener under 2,5 mål spelas till godkända 1,56. Spel: Fenerbahce under 2,5 mål @ 1,56

Tävling: Süper Lig

Plats: Ülker Stadyumu

Tid: 17.00 Wycombe - Tottenham: Tottenham -1,5 @ 1,56 Wycombe har inte spelat en match på över två veckor då corona har härjat kring laget. Rapporterna från klubben säger att spelarna nu åter är tillgängliga till spel men frågan är hur status är på gruppen. De ställs verkligen inför en svår uppgift då storlaget Tottenham står på andra sidan. Allt annat än en fullt fokuserad insats kommer innebära stora problem för The Chairboys. Tottenham har en ruggigt viktig ligamatch mot Liverpool på torsdag och med det i åtanke lär José Mourinho rotera ordentligt, precis som han gjorde mot Marine FC i den förra omgången av cupen. Det innebär att lirare som Carlos Vinícius (som gjorde hattrick mot Marine), Gareth Bale och Lucas troligen tar plats i startelvan. Ingen enkel trio att hantera för ett Championship-försvar. Det har snöat i England och planen på Adams Park kan mycket väl bli ganska svårspelad. Det talar för hemmalaget. Samtidigt är Tottenham starka även fysiskt och får de bara in ettan hyfsat snabbt kan det rinna iväg ordentligt. På oddset lockar därför handikapplinan mest. Spel: Tottenham -1,5 @ 1,56

Tävling: FA-cupen

Plats: Adams Park

Tid: 20.45

Athletic Bilbao - Getafe: Athletic Bilbao -0,5 @ 2,25 Getafe har hämtat in Carles Alena från Barcelona och han visade klassen direkt när han spelade fram Arambarri till matchens enda mål mot Huesca. 1-0 innebar Madrid-klubbens andra raka seger i La Liga. Säsongen i stort har dock inte varit bra och speciellt inte på resande fot där Getafe bara lyckats vinna två av åtta fajter. På San Mamés kommer Getafe få jobba hårt igen. Athletic Bilbao har också haft svårt att imponera i ligaspelet men visade vilken klass som finns i klubben när de tog hem Supercupen efter att ha besegrat både Real Madrid och Barcelona. Raúl García, Inaki Williams och Iker Muniain hette några av hjältarna. En trio av väldigt hög klass. Kan Supercupvinsten, som är den första titeln på 27 år för klubben, innebära en boost till ligaspelet med kan de rödvita blicka uppåt. Athletic är normalt sett svårspelade hemma på San Mamés och även fast de har haft svårt mot Getafe på senare år är det hemmalaget som ska gälla som knappa favoriter. På Topptipset streckas ettan för högt för att singlas men på oddset tycker jag 2,25 för hemmaseger är bra. Det blir tredje valet på måndagens trippel. Spel: Athletic Bilbao -0,5 @ 2,25

Tävling: La Liga

Plats: San Mamés

Tid: 21.00

Athletic Bilbao - Getafe: Athletic Bilbao -0,5 @ 2,25 Totalt odds: 5,48 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.