"Ställningskrig i toppmöte väntas"

Spelstopp: 18.29 Holstein Kiel - Sandhausen: Hemmaseger @ 1,76 Holstein Kiel har inte klarat av att ta sig upp till topp 3 då de bara har lyckats vinna en av sina fem senaste omgångar i seriespelet. Det skiljer dock bara två pinnar till Hamburg och det ska sägas att Holstein har tre matcher färre spelade. Vinst i alla hängmatcher och värdarna kliver till och med upp på andraplatsen som innebär direktuppflyttning. Alexander Mühling, som är lagets bästa målskytt, har saknats mot slutet, men satt på bänken i 0-5-förlusten mot Borussia Dortmund i DFB Pokal. Här kan han mycket väl delta och då Holstein också har lirare som Serra och Bartels tillgängliga blir det svårt för Sandhausen att stå emot i 90 minuter. Besökarna har annars visat strålande form en period. Tre segrar på de fyra senaste omgångarna gör att bottenlaget kravlat sig upp över nedflyttningsstrecket. Det ska dock nämnas att alla dessa tre viktorior plockades på hemmagräs. På resande fot har Sandhausen torskat 13 av 14 ligamatcher. Holstein Kiel har samtidigt vunnit sina tre senaste hemmafajter och ska ses med bra chans att lösa en blytung trepoängare i kampen om uppflyttning. Den raka hemmasegern finns att hämta till 1,76 och det är ett måste på min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,76

Tävling: 2.Bundesliga

Plats: Holstein-Stadion

Tid: 18.30 GAIS - Öster: Under 2,5 mål @ 1,71 GAIS har något spännande på gång. De grönsvarta har varit extremt stabila under inledningen av säsongen och har faktiskt ännu inte släppt in ett enda mål. Två baljor framåt har gett sju poäng. Offensivt finns det frågetecken kring vem som egentligen ska göra målen, men bakåt har ynglingarna Ousou och Grozdanic övertygat stort. Det blir inte enkelt för Öster att bryta igenom den försvarsmuren. De besökande smålänningarna står precis som GAIS på sju poäng efter tre omgångar och kommer närmast från en skön 2-1-seger mot Falkenberg. Evigt unge James Keene stod för ett av målen då och lär vara helmotiverad när han ställs mot en av sina gamla klubbar. Överhuvudtaget har Öster ett mycket intressant spelarmaterial som mycket väl kan räcka till en tätplacering när serien summeras i höst. Två mycket skickliga lag som möts här och jag tror vi får se ett ställningskrig. Förra året slutade motsvarande möte 0-1 och det lär inte bli speciellt många mer mål denna gång. Underspelet finns att spela till 1,71 och det tycker jag är några punkter för högt. Det klickas i. Spel: Under 2,5 mål @ 1,71

Tävling: Superettan

Plats: Ullevi

Tid: 18.30 Manchester City - PSG: Båda lagen gör mål & Över 2,5 mål @ 1,95 PSG stod för en mäktig första halvlek mot Manchester City i den franska huvudstaden och 1-0 var i underkant när halvtidsvisslan ljöd. Marquinhos hörnmål blev dock PSG:s enda i matchen för i den andra akten vände City 0-1 till 2-1. Parisarna måste därför göra minst två mål nu för att ta sig vidare och vi kommer få se ett bortalag som satsar framåt redan från start. Mbappé har problem med en vad och är tveksam till start, men offensiva stjärnor finns det gott om ändå i hemmalaget. Manchester City behöver samtidigt verkligen inte känna någon stress. De kan rulla runt bollen och försöka mala ner sina motståndare, precis som Guardiola gillar att göra. När de slipper blodhunden Gueye på mittfältet (avstängd) kommer de ljusblå också få lite mer utrymme än senast. I helgens 2-0-seger över Crystal Palace roterade Pep i stort sett hela laget, vilket gör att lirare som De Bruyne, Foden, Mahrez och Gündogan kommer in med fräscha ben. När PSG måste satsa framåt kommer de bli sårbara för omställningar. City har visserligen ingen Mbappé i sitt lag, men det kan gå undan när de ljusblå ställer om också. Det finns så mycket offensiv kraft på plan att det vore konstigt om inte både lagen gör mål. Jag tror dessutom vi får se minst tre fullträffar i matchen. 1,95 på att de två sakerna ska inträffa är strålande. Spel: Båda lagen gör mål & Över 2,5 mål @ 1,95

Tävling: Champions League

Plats: Etihad

