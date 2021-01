"Storklubbens fortsatta fall"

Lördagens trippel var ett ynka mål ifrån att sitta då det bara blev tre mål i Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen. Det skapades dock mängder av chanser under matchens sista kvart så den kunde lika gärna trillat in. Mer marginaler på rätt sida under söndagen när Bayern Münchens vändning gav tre gröna bockar. Nytt försök nu då vi ska besöka England, Spanien och Holland.