"Storlagen spänner musklerna"

Spelstopp: 18.59 Huesca - Atlético Madrid: Atlético Madrid -1,5 @ 2,53 Vilken pangstart Atlético fick på säsongen när de ställdes mot Granada hemma i huvudstaden. 6-1 slutade matchen till slut där både Diego Costa och Joao Félix nätade. Dessutom hoppade det profilerade nyförvärvet Luis Suárez in och noterades för två fullträffar. Efter matchen sa Costa något liknande att nu har de en anfallare som sparkar och en som biter. Viss sanning finns det i uttalandet. Madrassmakarna från Madrid kommer vara väldigt tunga att möta denna säsong. Ingen backlinje vill ställas mot Costa och Suárez, det kan jag lova. Huesca är nykomlingar i serien och har inlett helt okej med oavgjorda resultat mot Villarreal och Valencia. Hemmaförlusten (0-2) mot nykomlingskollegan Cádiz var dock en missräkning och nu blir det betydligt svårare. Atlético Madrid imponerar sällan på bortaplan. I fjol vann de bara sex av 19 ligafajter på resande fot och hade en målskillnad på 23-16. Denna upplaga av Simeones rövargäng är dock bättre än på länge och jag tror att det kommer smälla rejält i nätet här. Att få runt 2,50 på att Atlético ska vinna med minst två mål är taget. Spel: Atlético Madrid -1,5 @ 2,53

Tävling: La Liga

Plats: Estadio El Alcoraz

Tid: 19.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore Villarreal - Alavés: Hemmaseger @ 1,60 Villarreals lagbygge ser intressant ut efter att Parejo och Coquelin anslutit från Valencia. Fyra poäng på de två inledande omgångarna var ett helt okej facit, men under söndagen fick de gulklädda veta att de levde. 0-4 mot Barcelona redan i halvtid visade på styrkeförhållandena mellan de två klubbarna. Trigueros och Iborra byttes in i halvtid och då lyckades “den gula ubåten” åtminstone hålla nollan i den andra halvleken. Offensivt har värdarna rejält med eldkraft i duon Paco Alcácer och Gerard Moreno. Den förstnämnda står noterad för två mål hittills och har en väldigt hög högstanivå. Med Chukwueze och Gómez på kanterna kommer det skapas chanser därifrån också. Alavés, med John Guidetti i truppen, spelade 0-0 mot Getafe i helgen vilket innebar deras första poäng för säsongen. En helt okej defensiv insats, men Alavés hade inte ett enda skott på mål. Villarreal vann båda mötena mellan lagen i fjol och spelare för spelare är det inget snack om att hemmalaget håller högre klass. Runt 1,60 på en etta är godkänt som virke i trippeln. Spel: Hemmaseger @ 1,60

Tävling: La Liga

Plats: Estadio de la Cerámica

Tid: 19.00

TV: Cmore Live 5 och Cmore Lazio - Atalanta: Över 2,5 mål @ 1,54 Förra säsongen slutade Lazio och Atalanta båda på 78 inspelade poäng. De blåsvarta från Bergamo la beslag på tredjeplatsen tack vare plusstatistik i inbördes möten. Det är två lag som ska vara med och slåss om Champions League-platserna återigen, något som visades tydligt i premiäromgången där båda gängen plockade trepoängare. Atalanta besegrade Torino med 4-2 och det var en uppvisning från Papu Gómez sida. Den 32-årige argentinaren stod för ett mål och två assist under matchens första halvlek. Hateboer, De Roon och Muriel var övriga målskyttar i en mycket fin genomförd match från de blåsvarta. Enda frågetecknet hittades i mål då Gollini fortsatt är skadad. Även om inget av baklängesmålen var någon tavla är Sportiello sämre än Gollini. Lazio tog samtidigt en 2-0-skalp mot Cagliari där fjolårets målkung Ciro Immobile genast öppnade målkontot. Han kan mycket väl hitta rätt även här. Det kommer även Atalanta att göra. I fjol slutade de två mötena mellan lagen 3-3 och 3-2. Målrikt att vänta igen och då är 1,54 på över 2,5 mål fullt godkänt. Den modiga kan med gott samvete spela både över 3,5 och över 4,5. Spel: Över 2,5 mål @ 1,54

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 20.45

TV: Cmore Trippeln Huesca - Atlético Madrid: Atlético Madrid -1,5 @ 2,53

Villarreal - Alavés: Hemmaseger @ 1,60

Lazio - Atalanta: Över 2,5 mål @ 1,54

Totalt odds: 6,23 Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: RYGGA TRIPPELN HÄR Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.