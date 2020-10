"Storlagen visar klass under lördagen"

Finsk fotboll är tydligen min grej för under torsdagen satt min helfinska trippel till drygt fem gånger pengarna. Härligt att äntligen få till en fullträff och nu är det bara att hålla uppe tempot. Under lördagen litar jag hårt på storlagen Real Madrid, Bayern München och Barcelona som alla ska ses med bra chans. Häng med!

Spelstopp: 18.29 Real Madrid - Cádiz: Real Madrid -1,5 @ 1,68 Real Madrid vann som bekant ligan i fjol och har fått en bra start även på denna säsong. Tio poäng efter fyra omgångar är starka papper och innan uppehållet besegrade Marängerna Levante med 2-0. Ytterbackarna Odriozola och Carvajal är skadade, men Nacho och Mendy är inga dåliga ersättare. Framåt finns Asensio, Benzema, Isco, Ödegaard och Vinícius Júnior att tillgå. Inga dåliga pjäser. Cádiz är nykomlingar och har inlett stabilt med sju pinnar på fem omgångar. Noterbart är att de har vunnit båda sina bortafajter, mot Athletic Bilbao och Huesca. På pappret är det dock en väldigt anonym trupp som gästerna har till sitt förfogande och det lär bli mycket fokus på försvarsspel i Madrid. Real är bättre på samtliga positioner och kommer ha bollen mest hela tiden. Får Zidanes mannar bara in första målet hyfsat tidigt kan det mycket väl rinna iväg här. Att Real ska vinna med minst två mål finns till 1,68 och det är taget. Spel: Real Madrid -1,5 @ 1,68

Tävling: La Liga

Plats: Santiago Bernabéu

Tid: 18.30

TV: Cmore Live och Cmore

Arminia Bielefeld - Bayern München: Bayern München över 2,5 mål @ 1,61 Oscar Linnér och Joakim Nilsson har båda fått nöta bänk i inledningen av Bundesliga. Det är svårt att klaga på det beslutet då nykomlingen Arminia Bielefeld bara släppt in två mål på tre matcher och plockat fyra poäng. Nu lär det fina defensiva facit ryka all världens väg för på besök kommer Europas bästa lag Bayern München. Bayern har inte sett lika dominanta ut som under våren och sommaren. Framförallt släpper Hansi Flicks mannar in väldigt mycket mål. Sju insläppta på de två senaste ligamatcherna samt två i baken i Supercupmatchen mot Borussia Dortmund oroar. Samtidigt ska det sägas att Die Roten fortfarande gör väldigt mycket mål framåt. 13 baljor efter tre omgångar är såklart otroliga siffror. Under landslagsuppehållet glänste Lewandowski med sitt Polen och det är en spelare som alltid är hungrig på mer mål. Här lär han få Coman och Gnabry bredvid sig med Müller strax bakom. Då råder det målgaranti. Bielefeld kommer öppnas upp och att Bayern ska hitta nätet minst tre gånger står i 1,61. Det är godkänt. Spel: Bayern München över 2,5 mål @ 1,61

Tävling: Bundesliga

Plats: Schüco Arena

Tid: 18.30 Getafe - Barcelona: Bortaseger @ 1,71 Barcelona inledde säsongen perfekt med 4-0 mot Villarreal och 3-0 mot Celta Vigo. Mot Sevilla innan uppehållet fick katalanerna nöja sig med 1-1, men insatsen var det inget fel på. Koeman har hittat ett system där Messi, Fati, Griezmann och Coutinho alla får plats från start och då är det verkligen inte enkelt att hålla koll på de blåröda. Busquets och De Jong är lite mer tillbakadragna och skyddar backlinjen. Tyvärr för Barcelonas del skadade sig Alba mot Sevilla och saknas här. Ett hårt avbräck, men i övrigt kan Barca ställa en vass elva på benen. Getafe vann mot Betis med 3-0 bara för att i nästa omgång torska mot Real Sociedad med samma siffror. Gänget från Madrid har potential, men är väldigt ojämna. Det är svårt att se hur Getafe ska lyckas hålla tätt i 90 minuter mot Messi och company. Barcelona har vunnit åtta av de nio senaste inbördes mötena mellan lagen där det nionde slutade oavgjort. Med det i åtanke känns oddset på bortaseger, 1,71, alldeles för högt. Den hugger jag genast då det lär sjunka innan spelstopp. Spel: Bortaseger @ 1,71

Tävling: La Liga

Plats: Coliseum Alfonso Pérez

Tid: 21.00

