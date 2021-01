"Storlaget har växlat upp - ny seger i toppmötet väntar"

Spelstopp: 16.44

Ajax - Feyenoord: Ajax - 1,5 @ 2,01

Med Neres och Traoré på skadelistan såg det lite tunt ut på anfallspositionen i Ajax. Ledningen agerade därför och hämtade in Sébastien Haller från West Ham. Han behövde bara sju minuter i veckans toppmöte mot Twente för att hitta nätet. Det var dock inte Haller som blev hjälte, istället kunde veteranen Klaas-Jan Huntelaar hopp in i den 89:e minuten och näta två gånger om på övertid. Helt otroligt.

Den bredd som Amsterdam-laget kan uppvisa går inte av för hackor och segern mot Twente lär ha gett en rejäl boost för laget. Nu tror jag de kommer rida vidare på den vågen. Feyenoord besegrade Zwolle med 1-0 i sin veckomatch som jag hade med på min trippel. Där hade jag Zwolle +1,5 och den satt fint. Det kunde till och med blivit poäng för Zwolle som pressade på ordentligt mot slutet.

Dick Advocaat har styrt upp försvaret hos Feyenoord som bara släppt in tolv mål på 16 ligamatcher. Det är väldigt starkt jobbat men här tror jag att muren rämnar. Ajax är för bra och har för många alternativ för att gästerna ska stå emot i 90 minuter. Jag tror Ajax vinner och att de vinner klart. -1,5 spelas till runt dubbeldeg.

Spel: Ajax -1,5 @ 2,01

Tävling: Eredivisie

Plats: Johan Cruijff Arena

Tid: 16.45

Lille - Reims: Lille -0,5 @ 1,60

För en gång skull är den franska ligan riktigt jämn. Inför den 20:e omgången toppar Lyon med 40 poäng medan PSG och Lille skuggar med 39 pinnar vardera. Lille har alltså gjort en fantastisk höst även om senaste hemmamatchen mot Angers (1-2) var ett steg i fel riktning. Truppen är bred och fin där Ikoné, Bamba, Yilmaz, David och Weah alla förtjänar ett extra omnämnande.

Portugisen Renato Sanches är också tillbaka från sin skada och även om det känns som han har varit med hur länge som helst är han bara 23 år gammal. Där finns en kreativ kraft som har mycket att ge. Reims visar strålande form med elva poäng på sina fem senaste matcher. Senegalesen Boulaye Dia är en stor anledning till framgången med sina tolv ligamål och det är en spelare Lille får se upp med.

Reims trivs bäst på sitt egna gräs och har bara vunnit två av tio bortamatcher. Här kommer de verkligen få slå ur underläge. Jag tror Lille tar tag i taktpinnen redan från start och plockar tre välbehövliga poäng i toppstriden. Lille -0,5 spelas till 1,60.

Spel: Lille -0,5 @ 1,60

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade Pierre-Mauroy

Tid: 17.00

Eintracht Frankfurt - Schalke 04: Över 2,5 mål @ 1,56

Schalke 04 har verkligen haft en hemsk säsong och ligger under nedflyttningsstrecket i Bundesliga. Något hände dock mot Hoffenheim i den förra omgången. Schalke vann med klara 4-0 och unga amerikanen Matthew Hoppe dunkade dit ett hattrick. Vid samtliga mål assisterade Amine Harit och 23-åringen hittade även dit med en egen fullträff. Det mest överraskande var dock att nollan hölls, Schalke har släppt in klart flest mål under säsongen.

Eintracht Frankfurt har lånat in Luka Jovic från Real Madrid, seben som vräkte in mål för klubben vid sin senaste sejour. Han är fortfarande skadad men trots det ska Örnarna ses med ypperlig chans att lösa mål framåt. André Silva är en grym centertank och till sin hjälp i offensiven får han Kamada och Kostic bland annat. Mot Schalkes trots allt porösa försvar ska Eintracht kunna hitta nätet.

Dessa två lag har gått över 2,5 mål i de tre senaste gångerna de mötts i Frankfurt och jag tror vi får se en målglad tillställning igen. 1,56 är godkänt och blir tredje valet i trippeln.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,56

Tävling: Bundesliga

Plats: Commerzbank-Arena

Tid: 18.00





