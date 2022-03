"Stormöte - Hammarby avancerar i cupen"

Spelstopp: 16.29 Hammarby - IFK Norrköping: Hemmaseger @ 1,87 IFK Norrköping har haft ett knackigt gruppspel i Svenska Cupen. De inledde med att spela oavgjort mot Öster från Superettan och i den avslutande omgången hemma mot Varberg låg östgötarna länge under. Två mål av Christoffer Nyman vände på steken då och han får ta ett ännu större ansvar denna säsong när Adegbenro drar till Kina. Levi och Ortmark är också skickliga spelare, men på det stora hela känns det som att IFK är under ombyggnad. Hammarby är betydligt mer färdiga och det visade de med eftertryck i den direkt avgörande gruppspelsmatchen mot Häcken. 4-0 slutade det till Söders hjältar och det var dominans från start till mål. Mittfältarna Jeppe Andersen och Darijan Bojanic blev båda målskyttar medan Selmani och Ludwigson i vanlig ordning sprang på allt längst fram. Dessutom såg Magyar och Fenger väldigt stabila ut bakåt. Hammarby har kommit längre i sitt lagbygge än vad Norrköping har gjort och jag kan inte se något annat än att de grönvita har mycket boll under söndagen. Det mynnar ut i ett par fullträffar. Bajen vinner detta och 1,87 är bra betalt på den raka ettan. Det tar en given plats i min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,87

Tävling: Svenska Cupen

Plats: Tele2 Arena

Tid: 16.30

TV: Cmore

Atalanta - Genoa: Atalanta (-1) @ 1,94 Efter en period med tveksamma insatser spelade Atalanta stundtals fantastiskt fin fotboll under torsdagen när Bayer Leverkusen var på besök i Europa League. De vann matchen med 3-2 och det var siffror i underkant med tanke på att Bayer hade låga 0,37 i xG och i stort sett gjorde mål på allt. Muriel och Malinovsky var ruggigt bra i den matchen och det är en duo som är svår att stoppa. Genoa kryssade för sjätte gången i rad när de spelade 0-0 mot Empoli och det räcker inte att fortsätta kryssa om de ska ta sig upp på säker mark. Det är ganska långt upp till lagen ovanför strecket. Tyvärr för Genoa dras de med en hel del skador och får dessutom klara sig utan Sturaro och Rovella som båda är avstängda. Genoa är också seriens näst sämsta bortalag med en seger på 14 försök. Det har varit ganska jämna möten mellan dessa två lag de senaste åren, men denna gång tror jag att klasskillnaden kommer lysa igenom. Genoa har för tunn trupp för att kunna hantera alla avbräck och åker på storstryk. Minst två mål vinner Atalanta denna match med. Spel: Atalanta (-1) @ 1,94

Tävling: Serie A

Plats: Gewiss Stadium

Tid: 18.00

TV: Cmore Live 4 och Cmore

Barcelona - Osasuna: Barcelona (-1) @ 1,84 Barcelona hade väldigt mycket boll mot Galatasaray i torsdagens Europamatch, men hade svårt att komma till farliga chanser. Matchen slutade 0-0 och det var en missräkning för katalanerna. Samtidigt vann de xG med 1,57 - 0,13 och det är borde vara tillräckligt för att vinna matchen. Offensiva alternativ finns det nuförtiden i mängder. Torres, Traoré och Depay startade mot Gala med Aubameyang, Dembélé och De Jong på bänken. De sistnämnda tre kan mycket väl starta nu utan att Barca förlorar i slagstyrka. Osasuna ligger i mitten av tabellen och det är en placering de kan vara väldigt nöjda med. Närmast kommer laget från Pamplona från en urstark 1-0-seger mot svårspelade Villarreal. Chimy Ávila stod för målet då och är en spelare Barca får hålla ögonen på. Innan dess hade de dock två raka torsk i ryggen, mot Real Sociedad och Atlético Madrid, där den totala målskillnaden landade på 0-4. När dessa lag möttes strax innan lucia slutade det 2-2, men det är ett helt annat Barcelona som ställer upp nu. Katalanerna ser urstarka ut offensivt och jag tror att de prickar in ett par bollar under söndagen. Jag testar handikapplinan till godkända 1,84. Spel: Barcelona (-1) @ 1,84

Tävling: La Liga

Plats: Camp Nou

Tid: 21.00

Barcelona - Osasuna: Barcelona (-1) @ 1,84 Totalt odds: 6,67 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.