"Stormötet bjuder på målkalas"

Spelstopp: 18.44 Köge - Arsenal: Arsenal -2,5 @ 1,87 Arsenal gör en strålande säsong under den svenske tränaren Jonas Eidevall. Sex av sex segrar i ligan och framme i final i FA-cupen. I Champions League räckte The Gunners däremot inte alls till mot Barcelona i den första omgången. Där blev det en storförlust, men de rödvita från London hämtade sig och krossade sedan Hoffenheim med 4-0. Ett Hoffenheim som i sin tur har besegrat Köge med 5-0. Arsenal har en bred och fin trupp som anförs av den fantastiska strikern Miedema. Med Mead, Little och Parris som andra offensiva alternativ kan vi räkna med att det kommer smälla i de danska näten. Köge torskade bara med 0-2 hemma mot Barcelona, men var totalt utspelade då. Visst finns det en del intressanta amerikanska importer i den danska truppen, men det är knappast någon som hade tagit plats i Arsenal. Trots hemmaplan har Köge ingenting alls att sätta emot. De fyra senaste tävlingsmatcherna har Arsenal vunnit med minst tre måls marginal varje gång och det blir samma visa igen. -2,5 plockas till 1,87. Spel: Arsenal -2,5 @ 1,87

Tävling: Champions League

Plats: Köge Stadion

Tid: 18.45 Lyon - Bayern München: Över 2,5 mål @ 1,60 Det är ingen överdrift att säga att det brukar bli målglada bataljer när Lyon springer ut på en fotbollsplan. Tolv raka tävlingsmatcher har alla gått över 2,5 mål. Den offensiva bredden är helt enorm, speciellt nu när Ada Hegerberg är tillbaka från sin skada. Danske Signe Bruun har gått framåt rejält det senaste året och nätade nyligen fem gånger i samma match för det danska landslaget. Cascarino, Bacha och Malard vet också vart målet är beläget. Bayern München har också offensiva kvalitéer, något som de visade i hemmamötet mot Häcken. Bayern nätade fyra gånger om då efter att Dallman, Schüller och Gwinn haft lekstuga. Sofia Jakobsson hade svårare att komma till och blev utbytt. Bakåt såg det däremot inte helt stabilt ut och Häcken hade mycket väl kunnat få in en boll. Det defensiva spelet kommer inte räcka nu. Jag tror vi har en underhållande match framför oss och det lär bli en hel del mål. 1,60 på att det ska bli minst tre strutar i matchen är taget alla dagar i veckan och blir motorn i min trippel. Spel: Över 2,5 mål @ 1,60

Tävling: Champions League

Plats: Parc Olympique Lyonnais

Tid: 21.00 Atlético PR - Ceará: Hemmaseger @ 1,87 Ceará har mer eller mindre säkrat det nya kontraktet efter två raka 1-0-segrar och kan nu sikta på att få spela Copa Sudamericana nästa säsong. Då måste dock troligen bortaspelet förbättras, i den kategorin är nämligen laget från Fortaleza sämst i ligan med noll segrar. Här kommer gästerna dessutom med Jael, Messias och Otávio på botbänken. Då blir det svårt att lösa poäng. Atlético PR ligger en pinne bakom Ceará efter att ha tagit en urstark bortaseger mot Bragantino. 2-0 slutade den matchen efter att Pedro Rocha hoppat in och fastställt slutresultatet i slutet av matchen. En vass anfallare som mycket väl kan starta här. Uppbackad av Nikao, som assisterat till mål i två raka matcher, kommer den striker som startar få vettiga bollar att arbeta med. Ett bortauselt Ceará med tre avstängningar räcker inte till. Detta vinner hemmalaget från Curitiba till godkända 1,87. Spel: Hemmaseger @ 1,87

Tävling: Série A

Plats: Arena da Baixada

Tid: 22.30 Trippeln Köge - Arsenal: Arsenal -2,5 @ 1,87

Lyon - Bayern München: Över 2,5 mål @ 1,60

Atlético PR - Ceará: Hemmaseger @ 1,87 Totalt odds: 5,59 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.