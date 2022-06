Stornationen tar sin första stora medalj

Turneringen ska alltså avgöras i England och hemmanationen kliver in som andrahandsfavoriter. De har hamnat i samma grupp som de förväntade slagpåsarna Nordirland och Österrike samt ett lurigt Norge. De två förstnämnda nationerna är även med i Englands VM-kvalgrupp som britterna vinner hur enkelt som helst. Ellen White, Beth Mead och unge Lauren Hemp är en högintressant offensiv trio som kommer göra en del mål i sommar, men jag tror ändå inte England når hela vägen. It’s not coming home denna gång heller.

Nederländerna var en frisk fläkt i förra sommarens OS, men åkte då ut i kvartsfinal efter att ha torskat på straffar mot USA. Bittert för den stora fotbollsnationen som tar nya tag i sommar. Höjden i truppen är häftig. Bland annat hittas en av världens bästa spelare, Vivianne Miedema, här. Hon kommer dra ett tungt lass tillsammans med Roord och Martens. Nederländerna har alltså hög högstanivå, men de har visat under VM-kvalet att de också kan stå för oförklarliga bottennapp vilket två kryss mot svaga Tjeckien vittnar om. Nederländerna lyckas inte försvara sitt EM-guld från 2017.

I sin premiär ställs Nederländerna mot Sverige och det har alla möjligheter att bli en riktig klassiker. Sverige visade under OS vad de är kapabla till även om det hela slutade i en bitter finalförlust på straffar mot Kanada. Mycket är sig likt i Peter Gerhardssons lagbygge nu. Caroline Seger kommer vara en samlande kraft på mitten med Filippa Angeldahl bredvid sig. Bakåt har blågult det bra ställt med fysiska spelare som Magdalena Andersson, Amanda Ilestedt och Nathalie Björn. Sverige har varit starka på fasta situationer under en lång period och kommer säkerligen vara det även under EM. Flest alternativ finns det ändå i offensiven. Stina Blackstenius är given på topp efter sina insatser i den blågula tröjan och lika given är kreatören Kosovare Asllani. Dessutom finns Fridolina Rolfö att tillgå och hennes vänsterslägga är ett ordentligt hot. Förutom dessa pjäser slåss spelare som Janogy, Jakobsson och Hurtig om speltid. Sverige är en klar medaljfavorit, men går tyvärr inte hela vägen nu heller.

Frankrike, Tyskland och Norge (med Ada Hegerberg tillbaka i landslaget) är tre andra nationer som kommer utmana om guldet. Dessutom är Danmark något av en outsider. Det är verkligen betydligt svårare att vinna ett EM i fotboll än vad det är att vinna OS. Denna gång tror jag dock vi får se en annan nation vinna sin första titel!

Spanien @ 4,50

Spanien har aldrig någonsin tagit en medalj i ett stort mästerskap. I de två senaste EM-slutspelen har det tagit slut i kvartsfinal. Sedan dess har det spanska fotbollsförbundet gjort ett stort jobb med att utveckla damfotbollen och de har fått bra draghjälp av Barcelona som är världens bästa klubblag. Föga förvånande hämtas en stor del av truppen därifrån.

I det pågående VM-kvalet har de vunnit sex av sex matcher och har en målskillnad på 45-0. Bland annat har de besegrat Skottland (som rankas 23:a i världen) med totalt 10-0 över två möten. María Pilar León är precis som i Barcelona den ledande kraften i försvaret och ska se till att Spaniens nolla hålls intakt. Där kan hon mycket väl få sällskap av sin lagkompis Irene Paredes även om Real Madrids Ivana Andrés fått mycket speltid.

Det är dock längre fram i banan som Spaniens allra bästa spelare hittas. Mittfältaren Putellas är en helt komplett spelare som vann Ballon d’Or under vintern och det går inte att säga någonting alls om den utnämningen. Hon kommer dra ett tungt lass i det kreativa spelet tillsammans med lagkompisarna Bonmatí och Hermoso. Spelare av yppersta världsklass.

På topp hittas ettrige Esther González från Real Madrid och att hon håller på den högsta nivån visade strikern när hon gjorde livet surt för Barcelona i Champions League-slutspelet. Sarriegi från Real Sociedad är en annan skicklig anfallare som alltid levererar i landslaget.

Jag är egentligen allergisk mot att plocka favoriten när det kommer till långtidsspel, men jag har en väldigt stark känsla att detta är året när Spaniens damer tar sin första titel någonsin. 4,50 tycker jag är tillräckligt bra på att de tar hem EM och det blir mitt tidiga spel på turneringen. Jag lär få anledning att återkomma och möjligen revidera tipset när det nämar sig!