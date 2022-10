Storseger för Arsenal - håller grepp om ligatoppen

Spelstopp söndag: 14.59 Arsenal - Nottingham: Arsenal (-1) @ 1,56 Arsenal gjorde en riktigt bra första halvlek mot Southampton för en vecka sedan och borde ha avgjort matchen redan där. Varför inte genom den straff som Gabriel Jesus givetvis skulle ha fått när Caleta-Car tog omvänt livtag på brassen. I den andra akten gick The Gunners ner sig och frågan är hur det står till med orken egentligen. Samma problem kunde skönjas även i torsdagens Europamatch mot PSV. På hemmaplan får de rödvita däremot den boost de behöver när benen känns trötta och det kan vara en avgörande faktor här. Nottingham tog en oerhört överraskande seger hemma mot Liverpool i sin senaste match och det var faktiskt en seger som Forest förtjänade. Den blott andra viktorian under hösten och poäng för tredje matchen på de fyra senaste omgångarna. Trots det är nykomlingarna jumbo i tabellen och det finns en anledning till detta. Truppen är ett riktigt hopkok av spelare som inte riktigt fungerar tillsammans. Nottingham har 1-14 i målskillnad på sina sex bortamatcher så långt och möter nu ett Arsenal som gått rent på Emirates. Detta kommer bli kattens lek med råttan precis som tabellplaceringarna indikerar. Jesus, Saka och de andra vinner med minst två bollars marginal. Något som klickas i till 1,56. Spel: Arsenal (-1) @ 1,56

Tävling: Premier League

Plats: Emirates Stadium

Tid: 15.00 GIF Sundsvall - Sirius: Över 2,5 mål @ 1,60 Det har varit en hemsk säsong för GIF Sundsvall som åker ur Allsvenskan med dunder och brak. Främst har försvaret läckt som ett såll och senast mot Djurgården torskade Giffarna med 0-4. Forrest Lasso fanns inte med då av disciplinära skäl och den egenkära mittbacken har tärt på supportrarnas tålamod. Här är dessutom Blomqvist avstängd och det är problematiskt. Framåt finns det ändå hyfsade lirare som Damus och Engblom att tillgå. Sirius har inte heller gjort någon vidare säsong, men de blåsvarta från Uppsala bör åtminstone klara kontraktet efter att ha tagit poäng i fem raka matcher. Samtidigt jagar Varberg och Degerfors bakifrån så de är nog väldigt sugna på att ta den trepoängare som säkrar nytt spel i det svenska finrummet. Kouakou, Sugita och Matthews bör kunna se till att det skapas chanser på seriens sämsta försvar. Sirius vann höstens möte och ett motiverat bortalag ska gälla som favoriter nu också. Jag finner dock mest värde i målmarknaden då jag tror vi får se en öppen tillställning. Minst tre mål bjuds vi på och 1,60 är ett klart godkänt odds på den saken. Spel: Över 2,5 mål @ 1,60

Tävling: Allsvenskan

Plats: NP3 Arena

Tid: 15.00

TV: Cmore Köln - Hoffenheim: Över 3,5 mål @ 2,28 Köln fick sig en rejäl kölhalning av Mainz förra helgen när de torskade med hela 0-5. Mittbacken Luca Kilian drog på sig två gula kort under matchens första halvtimme och visades därmed ut. Han är nu avstängd och det är dåliga nyheter för Köln. Dessutom är Jonas Hector, som är en av de viktigaste spelarna för sitt lag i hela ligan, skadad. Försvagat defensivt således, men Kainz, Duda och Tigges ska kunna skapa lägen framåt. Hoffenheim föll i sin senaste match, men att torska med 0-2 mot Bayern München är verkligen ingen skam. Annars gör gästerna en helt okej höst där senaste bortamatchen slutade med en 3-0-viktoria över Schalke 04. Dansken Skov satte då dit två straffar, men annars är det främst Rutter och Kramaric som ska stå för grannlåten framåt. Även Baumgartner har sett fin ut. Hoffenheim är ett frejdigt lag som alltid bjuder upp till dans och det kommer vara en sevärd match med mycket intensitet och högt tempo. Fyra av de sju senaste inbördes mötena har gått över 3,5 mål och två av de andra har slutat på tre baljor vardera. Målrikt är ingen vågad gissning och jag kliver in på över 3,5 mål till höga 2,28. Spel: Över 3,5 mål @ 2,28

Tävling: Bundesliga

Plats: RheinEnergieStadion

