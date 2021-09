"Storseger för Real Madrid"

Två av tre drag satt under måndagen medan Barcelona var en riktig besvikelse. Där har Koeman minst sagt att göra. Under hela veckan finns det ett fullsmockat utbud då flera av Europas ligor har omgång mitt i veckan. Under onsdagen tror jag att två storlag löser klara segrar i Italien och Spanien medan Örebro tar hem bottenmötet på Behrn Arena. Allt till ett odds kring 6 gånger pengarna. Vi kör!

Spelstopp: 18.59 Örebro - Östersund: Hemmaseger @ 2,04 Efter en lång sommar utan någon som helst framgång lyckades Per Joar Hansen föra sitt Östersund till en 3-1-viktoria mot Elfsborg i söndags. Oerhört viktigt för de rödsvarta att känna att de kan vinna fotbollsmatcher, men nu är det bortaplan som gäller och på resande tass har ÖFK bara tagit två poäng på nio försök. Dessutom är Ssewankambo avstängd och han kommer verkligen saknas. Örebro har Moro på botbänken men då de kan starta med Almebäck och Skovgaard i mittförsvaret är det ingen större fara på taket. Längre fram i banan har närkingarna mycket att laborera med. Collander har visat vilken talang han är i det svenska U21-landslaget och hemvändarna Hamad och Besara har mycket att ge. Överhuvudtaget är de vitsvarta bättre än vad tabellplaceringen visar på. Det är nästjumbon som tar emot jumbon och således står extremt viktiga poäng på spel. Sett spelare för spelare är det inget snack om att det är värdarna som har det bättre materialet och mot ett skakigt Östersund ska de ses med ypperlig chans att lösa en seger. Över två gånger pengarna på den raka ettan är bra betalt. Spel: Hemmaseger @ 2,04

Tävling: Allsvenskan

Plats: Behrn Arena

Tid: 19.00 Milan - Venezia: Milan -1 @ 1,70 Milan var på väg mot säsongens första ligaförlust när de ställdes borta mot Juventus i söndags, men Ante Rebic ville annat. I den 76:e minuten kvitterade han Turin-klubbens ledning och 1-1 blev slutresultatet. Därmed har Milan plockat tio pinnar på de fyra första omgångarna och spelmässigt ser det väldigt bra ut. Tonali och Kessié fungerar fint tillsammans på mittfältet och framåt forsar Saelemaekers och Leao fram. Vi lär få se ett framåtlutat Milan under onsdagen. Venezia är nykomlingar i Serie A och står på tre förluster och en seger hittills. Triumfen kom mot nykomlongskollegan Empoli. Innan dess hade klubben från Venedig torskat borta mot Udinese med 0-3 och borta mot Napoli med 0-2. Thomas Henry och David Okereke är två vassa nyförvärv från den belgiska ligan och sedan tidigare finns Francesco Forte i offensiv riktning. Bakåt ser det desto tunnare ut. Milan ser ut att få klara sig utan Simon Kjaer som gick av matchen mot Juve med en känning, men de rödsvarta kommer inte behöva försvara speciellt mycket i den här matchen. Räkna med ett rejält övertag från början till slut från värdarnas sida. Det blir en hemmaseger med minst två bollars marginal och 1,70 är bra betalt på den saken. Spel: Milan -1 @ 1,70

Tävling: Serie A

Plats: San Siro

Tid: 20.45

TV: Cmore Real Madrid - Mallorca: Real Madrid -1 @ 1,75 Real Madrid stod för en mäktig vändning borta mot Valencia när 0-1 förvandlades till 2-1. Målen föll i den 86:e och den 88:e minuten och det var Benzema och Vinícius Júnior som assisterade varandra. Den duon ser omöjlig ut att stoppa. I övrigt har Real en hel del skadebekymmer, men den elva Ancelotti kan ställa på benen är ändå fylld till bredden av klass. Räkna med ett massivt tryck från hemmalaget. Mallorca är nykomlingar i det spanska finrummet och har inlett ganska förtroendeingivande, framförallt hemma på ön. På fastlandet har Mallorca av tradition det tuffare och senast de var uppe i La Liga blev det bara en bortaseger på 19 försök. Japanen Kubo och amerikanen Hoppe är två hyperintressanta spelare, men i övrigt är det en anonym spelargrupp Mallorca har att laborera med. Real Madrid har redan mäktat med 15 mål framåt och kommer säkerligen vräka in en handfull kassar även under onsdagen. Att segermarginalen ska bli minst två mål stor ser jag som ytterst troligt och 1,75 på den saken är taget. Spel: Real Madrid -1 @ 1,75

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Santiago Bernabéu

Tid: 22.00

TV: Sportkanalen och Cmore Trippeln Örebro - Östersund: Hemmaseger @ 2,04

Milan - Venezia: Milan -1 @ 1,70

Real Madrid - Mallorca: Real Madrid -1 @ 1,75 Totalt odds: 6,06 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.