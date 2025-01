"Största positiva överraskningen i Premier League - Liverpool får det svårt"

Spelstopp: 15.59

Bournemouth - Liverpool: Över 3,5 mål @ 2,28

Bournemouth är enligt mig den solklart största positiva överraskningen i Premier League. Nottinghams överpresterande ger jag inte mycket för. Andoni Iraola och dennes rödsvarta manskap är däremot i toppen för att stanna och med sin frenetiska press skapar The Cherries mängder av målchanser oavsett vilket kvalificerat motstånd som står på andra sidan.

Totalt 9-1(!) i de två senaste matcherna mot Newcastle och Nottingham är vansinnigt imponerande siffror. Liverpool kommer att bli en flera resor tuffare uppgift, men jag ser det knappast som otänkbart att värdarna hittar nätet både en och två gånger. Med det sagt kan ett utvilat Liverpool göra samma sak. Arne Slot roterade klokt i veckans Champions League vilket ger optimala förutsättningar denna lördag.

Jag spår ett målkalas i Dorset och väljer att ta rygg på den höga mållinan. Över 3,5 mål testas gladeligen till nästan 2,30 gånger fläsket.

Spel: Över 3,5 mål @ 2,28

Tävling: Premier League

Plats: Vitality Stadium

Tid: 16.00

Everton - Leicester: Hemmaseger @ 1,80

Leicester sprattlade till i Premier Leagues nedre regioner när de slog Tottenham med 2-1. Ruud van Nistelrooy skötte sin matchplan med bravur när han höll The Foxes kvar i matchen trots att de hamnade i underläge med 0-1. Anförda av Jamie Vardy kunde nykomlingen vända på steken i den andra akten, men som så många gånger förr gör en svala ingen sommar.

Jag ser Leicester, i konkurrens med Southampton, som det svagaste laget i ligan och mot ett disciplinerat Everton kommer gästerna inte att ges några ytor i onödan. David Moyes är en pragmatiker ut i fingerspetsarna och efter två raka segrar med lika många hållna nollor har Everton harmonin på topp. Ndiaye har hittat rätt längst fram och tillsammans med Beto kan senegalesen sänka Leicester på eget manér.

Evertons segerchans gillas skarpt och när ettan står i priser runt 1,80 är det dags att slå till. Detta vinner The Toffees vid en ansenlig insats.

Spel: Hemmaseger @ 1,80

Tävling: Premier League

Plats: Goodison Park

Tid: 16.00

Newcastle - Fulham: Dubbelchans: X2 @ 2,18

Fulham hade marginalerna emot sig när de föll mot Manchester United. Lisandro Martínez långskott letade sig turligt hela vägen in i mål i en match som Fulham annars hade bra kontroll på. Mot lag som backar hem och krymper ytorna har Marco Silva och company ofta problem, men mot ett Newcastle som blåser på framåt kommer gästerna att stortrivas med förutsättningarna.

Jag tror att The Cottagers kan trivas så pass bra att de får med sig något från St James’ Park. Newcastle studsade förvisso tillbaka mot Southampton där Alexander Isak bidrog med en doppietta, men dessförinnan blev The Magpies duktigt avklädda av Bournemouth. Fulham har inte samma frenesi i sitt presspel som The Cherries, men Londonlaget är å andra sidan betydligt bättre i sitt mellanblock.

Jag tycker att oddsmarknaden gör Newcastle till för stora favoriter och väljer således att vända på klacken. X2 handlas till nästan 2,20 vilket är minst sagt smarrigt.

Spel: Dubbelchans: X2 @ 2,18

Tävling: Premier League

Plats: St James’ Park

Tid: 16.00

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.