"Succèhelg - nu väntar en ny trippel"

Vilken succéhelg det blev för mina tripplar. Lördagens system satt hur fint som helst till 7,95 gånger pengarna. Under söndagen gick det ännu bättre då en trippel till 9,50 gånger degen gick rakt in. Därmed ligger vi rejält med plus på tripplarna denna månad. Jag siktar på att göra siffrorna i boken ännu grönare under måndagen när vi ska titta till fotbollens två hemländer England och Brasilien.

Spelstopp: 20.44

Plymouth - Portsmouth: Portsmouth -0,5 @ 2,01

Plymouth är nykomlingar i League One, en serie de trillade ur säsongen 18/19. Att The Pilgrims hör hemma här har de visat med eftertryck, inte minst på hemmaplan där det plockats fem segrar på sex matcher. Väldigt imponerande. Den som imponerat mest är den unga walesaren Jephcott som varit stekhet framför mål. Han saknas dock på grund av landslagsuppdrag med Wales U21-lag. Ett mycket tungt avbräck.

Portsmouth har varit ett topplag i League One under ett par år nu och ska vara med och fajtas om en plats i The Championship även denna säsong. Kan John Marquis leverera som under hösten ser det bra ut för sydkustgänget. Marquis leder skytteligan med sju strutar på elva omgångar. Viktigt för strikern att komma igång igen efter fjolårets magra målskörd.

Jag håller Portsmouth som det bättre laget, speciellt när Plymouth saknar sin bästa målskytt. Trots att det alltid är svårt att komma till Home Park lockar -0,5, som är samma sak som bortaseger, till dubbeldegen. Den tar vi!

Spel: Portsmouth -0,5 @ 2,01

Tävling: League One

Plats: Home Park

Tid: 20.45





Coritiba - Bahia: Båda lagen gör mål @ 1,93

Coritiba ligger inför måndagens match under nedflyttningsstrecket och har enorma problem med sin trupp. Hela nio spelare är drabbade av corona och kan inte delta här. Dessutom saknas tränaren Rodrigo Santana av samma anledning. Viktiga Robson dos Santos Fernandes, som är lagets bästa målskytt, uppges dock kunna delta och det är oerhört viktigt för värdarna. Däremot känns defensiven ganska ihålig.

Bahia har däremot inga rapporterade fall av covid-19 i sin trupp och kommer därmed till matchen med gott mod. Gästerna har dock bara vunnit en av nio bortamatcher under säsongen och inte vunnit borta mot Coritiba under hela 2000-talet. Så fort gästerna lämnar hemmet har de svårt att hålla tätt. Gästerna har inte hållit nollan i någon bortamatch i seriespelet under 2020.

Bahia bör kunna trycka in någon boll på detta coronadrabbade hemmalag, men med deras historik i bakhuvudet kan det mycket väl slinka in en balja i baken också. Att båda lagen gör mål hittas till finfina 1,93 och är taget.

Spel: Båda lagen gör mål @ 1,93

Tävling: Série A

Plats: Estádio Couto Pereira

Tid: 22.00

Botafogo - Bragantino: Båda lagen gör mål @ 1,62

Bragantino tillhör numer Red Bull vilket gör att vi förmodligen kommer få se klubben högt upp framöver. Denna säsong är det dock fullt fokus på att försöka rädda nytt kontrakt. Med 20 inspelade poäng på lika många matcher skiljer det två pinnar upp till säker mark. Bragantino är dock målglada för sin position, endast två lag på den undre halvan har nätat fler gånger än Tjurarnas 23 fullträffar.

Botafogo befinner sig på samma poäng inför denna fajt i vackra Rio de Janeiro och därmed står det extremt viktiga poäng på spel nu. Värdarna har dock flera tunga avbräck på grund av skador och bland annat verkar den japanska ikonen Keisuke Honda missa matchen. På hemmaplan har “The Lone Star”, som klubben kallas för, åtminstone tagit poäng i fyra raka omgångar.

Botafogo har dock svårt att hålla tätt och snittar mer än ett insläppt mål per hemmamatch. Känslan är att de får vittja nätet igen. Jag tror dock att även Botafogo hittar målet och även här spelas båda lagen gör mål med goda förhoppningar.

Spel: Båda lagen gör mål @ 1,62

Tävling: Série A

Plats: Estádio Olímpico Joao Havelange

Tid: 23.59

Trippeln

Plymouth - Portsmouth: Portsmouth -0,5 @ 2,01

Coritiba - Bahia: Båda lagen gör mål @ 1,93

Botafogo RJ - Bragantino: Båda lagen gör mål @ 1,62

Totalt odds: 6,28

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

