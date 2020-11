"Supertrippel till magiskt odds"

Precis som under lördagen finns det hur mycket spelobjekt som helst under söndagen. Jag har finkammat marknaderna och hittat tre matcher där jag tycker det finns värde. 7,80 i totalt odds på trippeln är riktigt bra och vägen dit börjar på den engelska sydkusten.

Spelstopp: 14.59

Southampton - Manchester United: Bortaseger @ 1,98

Southampton inledde strålande mot Wolverhampton i måndags och tog ledningen med 1-0 via Theo Walcott som därmed gjorde sitt första mål sedan återkomsten till klubben. Walcott och Adams var spännande längst fram medan Ward-Prowse och Romeu styrde mittfältet. Efter timmen spelad föll dock The Saints tillbaka och mot slutet var de satta under ganska hårt tryck. Med Redmond och Ings saknas viss spets i laget som hade behövts här.

Manchester United har en extremt viktig match i Champions League till veckan och behöver nog rotera en del. Solskjaer förfogar dock över en bred och relativt skadefri trupp. I Premier League har de rödklädda vunnit samtliga tre bortamatcher hittills och dessutom skyfflat in tio mål på dessa tillställningar. Med Greenwood, Cavani, Martial, Fernandes och Rashford i laget finns det kvalité nog för ytterligare ett par strutar på St. Mary’s.

Southampton ligger före United i tabellen men det är inget snack om att det är gästerna som lär sluta högst upp när tabellen summeras. Här spänner de musklerna och tar en viktig trepoängare. Bortaseger spelas till runt två gånger pengarna.

Spel: Bortaseger @ 1,98

Tävling: Premier League

Plats: St. Mary’s

Tid: 15.00

Monaco - Nimes: Monaco -1,5 @ 2,14

Efter en svag start på säsongen har Monaco börjat rulla igång. Förra helgen visade de rödvita hur bra de kan vara när självaste PSG slogs tillbaka med 3-2. Fabregas stod då för ett magiskt inhopp med både mål och assist medan Volland noterades för två baljor. På hemmaplan har Monaco ännu inte förlorat i seriespelet och har dessutom tryckt in 15 mål på sex matcher.

Ben Yedder är ett frågetecken igen efter sin coronasjukdom, men i övrigt ser skadeläget fint ut för värdarna. Räkna med att Monaco ställer ut en stark elva här. Nimes bortabesegrade Reims senast med 0-1 men hade innan dess fyra raka förluster till en sammanlagd målskillnad på 1-12. Krokodilerna dras med en del jobbiga skador och har denna säsong svårt att räcka till när de ställs mot seriens bättre lag.

Nimes har faktiskt fyra raka utan förlust mot Monaco men kliver in på Stade Louis II som stora underdogs denna gång. Fabregas och Volland löser en klar hemmaseger och -1,5 spelas till drygt två gånger pengarna.

Spel: Monaco -1,5 @ 2,14

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade Louis II

Tid: 15.00

BK Häcken - Örebro: Örebro +1,5 @ 1,84

Örebro har imponerat stort under under den senaste månaden och står på tre segrar på sina fyra senaste matcher i Allsvenskan. Förra veckan besegrades formstarka AIK på Friends Arena. En ruggigt fin insats från Axel Kjälls mannar. Laget ser starkt ut sedan Gall, Hümmet och Karjalainen anslöt. Sedan tidigare fanns som bekant offensiva hot i Besara och Mehmeti bland andra.

Häcken fick nöja sig med en poäng i derbyt mot IFK Göteborg och har bara vunnit en av de sex senaste omgångarna. Getingarna från Hisingen slåss om en Europaplats men spelmässigt har det hackat en del. Det känns som att Andreas Alms gäng är beroende av individuella prestationer från Yasin eller Bengtsson. Visst ska värdarna vara favoriter mot Örebro men inte så stora som de målas upp till.

Örebro har spelat 13 raka tävlingsmatcher utan att förlora med mer än ett mål och samtidigt har Häcken inte vunnit med två mål eller fler på de sex senaste omgångarna av Allsvenskan. Då är 1,84 ett superodds på Örebro +1,5. Det blir sista valet på trippeln.

Spel: Örebro +1,5 @ 1,84

Tävling: Allsvenskan

Plats: Bravida Arena

Tid: 17.30

Trippeln

Southampton - Manchester United: Bortaseger @ 1,98

Monaco - Nimes: Monaco -1,5 @ 2,14

Häcken - Örebro: Örebro +1,5 @ 1,84

Totalt odds: 7,80

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: