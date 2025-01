"Svårspelad match för Real - finalplats står på spel"

Spelstopp: 19.59

Real Madrid - Mallorca: Under 2,5 mål @ 2,48

Real Madrid målas upp som stora favoriter inför Supercup-semifinalen mot Mallorca. Jag har ingenting att säga om det då “Marängerna” vinner denna matchen merparten av gångerna, men jag är inte övertygad att det blir en sprakande målfest på King Abdullah Sports City. Åtminstone inte så övertygad som oddsmarknaden tycks vara. Faktum är att matcherna mellan dessa lag brukar vara målsnåla tillställningar.

Fyra av de fyra senaste inbördes mötena har alla gått under 2,5 mål och trots att neutral spelplan har en tendens att innebära fler mål än vanligt vill jag hålla historiken i handen när det blåses till spel i Mellanöstern. Mallorca kommer inte att bjuda Real Madrid på en millimeter i onödan och de sistnämnda har inte alltid övertygat i sin offensiv under säsongens gång.

Jag hoppas att Real Madrid får svårt att tränga igenom försvarsmuren på andra sidan och att detta blir en semifinal som präglas av ett ställningskrig. Under 2,5 mål måste testas till runt 2,50.

Spel: Under 2,5 mål @ 2,48

Tävling: Supercupen

Plats: King Abdullah Sports City

Tid: 20.00

Everton - Peterborough: Under 3,5 mål @ 1,63

Everton har knappast gjort sig kända som ett lag som pumpar på i sin offensiv i Premier League. Sean Dyches manskap har faktiskt sämst Expected Goals i hela det engelska finrummet. Drygt 20,0 xG efter 19 omgångar talar sitt tydliga språk och jag är inte säker på någon islossning när Peterborough gästar Goodison Park i FA-cupens tredje omgång denna torsdag.

Det mest troliga scenariot är att The Posh, som gästerna kallas, kommer till hamnstaden med ambitionen att försöka försvara sitt mål till varje pris medan Everton kämpar febrilt med att försöka hitta vägar igenom den uppställda köttmuren. När McNeil, Calvert-Lewin, Garner och Broja alla riskerar att saknas finns det en hel del som talar för att värdarna kan få problem i sin offensiv.

Jag är lite förvånad över den höga mållinan som basuneras ut i Liverpool. Everton är sällan inblandade i några målfester och jag kniper gladeligen under 3,5 mål till över 1,60.

Spel: Under 3,5 mål @ 1,63

Tävling: FA-cupen

Plats: Goodison Park

Tid: 20.45

Fulham - Watford: Watford under 0,5 mål @ 1,91

Sett till Expected Goals Against är det bara Liverpool, Arsenal och Nottingham som är klart bättre än Fulham den här säsongen. Marco Silva har styrt upp The Cottagers defensiv med den äran och jag vidhåller att de vitsvarta är tillräckligt bra för att kunna slåss om Europaplatser hela vägen in på våren. Även vid viss rotation ska värdarna kunna stänga ner Watford i torsdagens FA-cupmatch.

The Hornets hoppas dra nytta av derbyfaktorn vid Themsen, men när Tom Cleverleys gäng har slagläge i kampen om playoff-platserna i The Championship tror jag också att gästerna kan komma att ställa en roterad startelva på benen. Det borde innebära att de får svårt att hitta rätt i de främre leden. Nämnas bör dessutom att Watford gått iskallt på bortaplan i ligaspelet.

Jag tror att gästerna går mållösa från detta och spelar således Watford under 0,5 mål till 1,91. Ett klart spelbart odds.

Spel: Watford under 0,5 mål @ 1,91

Tävling: FA-cupen

Plats: Craven Cottage

Tid: 20.45

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.