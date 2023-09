"Sverige vinner domedagsmatch - EM-hoppet lever"

Det kändes hela vägen in i benmärgen att under 2,5 mål inte skulle sitta när Sverige tog sig an Estland i lördags. Blågult kom ut som ett gäng spelsugna herrar på grönbete och körde till slut över balterna med 5-0. Estland under 0,5 mål satt däremot som en smäck. Under tisdagen ska det bli otroligt spännande att följa matchen mot Österrike!