"Sveriges stora hot fortsätter att ösa in mål"

Spelstopp: 15.29 Union Berlin - Hoffenheim: Över 2,5 mål @ 1,73 Union Berlin stod för en stark insats borta mot svårspelade Bayer Leverkusen senast när de räddade en pinne. 2-2 slutade den matchen och det var viktigt för huvudstadslaget att bevisa för sig själva att de kan näta även utan Awoniyi som är iväg med Nigerias landslag. Grischa Prömel stod för båda målen då och även Behrens samt Kruse har en hel del att ge i offensiven. Mål lär hemmalaget pricka in. Speciellt då de ställs mot ett av seriens frejdigaste lag i form av Hoffenheim. Gästerna har imponerat stort mot slutet med poäng i sju raka omgångar. Något som har fört upp laget på en tredjeplats i tabellen. 19 mål har prickats in under den perioden vilket visar på vart Hoffenheim har sin styrka. Bebou stod för dubbla mål senast och tillsammans med Kramaric, Baumgartner och Dabbur lär han hitta nätet igen. Samtidigt ska det sägs att Hoffenheim bara har hållit nollan i en av sina sju senaste matcher trots framgången. När lagen möttes i höstas slutade det 2-2 och jag tror vi får se en liknande matchbild denna gång. Tre av de fyra senaste gångerna lagen mötts har det faktiskt blivit fyra mål i matchen. Över 3,5 är ett alternativ, men på min trippel spelar jag mer safe och klickar i över 2,5 mål till fina 1,73. Spel: Över 2,5 mål @ 1,73

Tävling: Bundesliga

Plats: Stadion An der Alten Försterei

Tid: 15.30 Mainz - Bochum: Hemmaseger @ 1,71 Trots att de saknade sina ordinarie mittförsvarare besegrade Bochum Wolfsburg förra helgen med 1-0. En stark seger och nu är Masovic tillbaka i truppen efter sin avstängning. Det behövs för bortaspelet har inte varit någon framgångssaga för gästerna under säsongen. Sju av nio resor har slutat med förlust och enda undantagen är när bottenlagen Greuther Fürth och Augsburg har stått på andra sidan. Mainz ligger en pinne och en placering före Bochum i tabellen, men har börjat dala något efter tre förluster på de fyra senaste omgångarna. Hack blev utvisad tidigt mot RB Leipzig vilket kan förklara 1-4-förlusten. Han är avstängd nu, men i övrigt ser det inte så illa ut för Quaisons gamla klubb. Onisiwo och Burkardt lär starta på topp och det är en ruggigt vass duo som bör kunna lösa upp knutarna framåt. Bochum vann höstens möte, men det var på hemmagräs. De är ett helt annat lag på resande tass och här kan vi räkna med att det är Mainz som tar tag i matchbilden. Värdarna är det bättre laget och löser tre tunga poäng. Den raka ettan klickas i till 1,71. Spel: Hemmaseger @ 1,71

Tävling: Bundesliga

Plats: Mewa Arena

Tid: 15.30 Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen: Över 3,5 mål @ 2,05 Borussia Mönchengladbach har gjort en fruktansvärt usel säsong så långt, men de gillar att spela mot Bayern München. Borussia slog ut den tyska giganten ur cupen med 5-0 och besegrade Bayern i ligan förra veckan med 2-1. Neuhaus stod för ett av målen då och var vass i offensiven tillsammans med Embolo och Stindl. Med Pléa och Thuram att tillgå från bänken finns det mål i detta Mönchengladbach. Bayer Leverkusen är inne i en formsvacka med två pinnar på de fyra senaste omgångarna. Detta trots att Bayer under den perioden har gjort ganska många mål. Patrik Schick har nätat nio gånger på sina fem senaste ligamatcher och är ett ständigt hot framåt. Det är även Wirtz, Diaby och Bellarabi. Bakåt ser det betydligt tunnare ut efter att Tapsoba och Kossounou har rest till de afrikanska mästerskapen. Bayer Leverkusen har en målskillnad på 42-30 under säsongen vilket ger ett totalt snitt på exakt fyra baljor per match. Det har blivit minst fyra mål i fem av deras sju senaste kamper. Tre av de fyra senaste inbördes har också klivit över 3,5 mål där höstens möte slutade 4-0. Med det i åtanke tycker jag att dryga dubbeldeg för överspelet är bra betalt. Det får avsluta lördagens trippel. Spel: Över 3,5 mål @ 2,05

Tävling: Bundesliga

Plats: Borussia-Park

Tid: 18.30 Trippeln Union Berlin - Hoffenheim: Över 2,5 mål @ 1,73

Mainz - Bochum: Hemmaseger @ 1,71

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen: Över 3,5 mål @ 2,05 Totalt odds: 6,06 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.