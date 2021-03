"Tajt schema - den förlustfria sviten håller i sig"

Schalke 04 - Mainz: Över 2,5 mål @ 1,90 Schalke 04 har förlorat 16 av 23 omgångar och bara lyckats skrapa ihop nio poäng. Med det är de blåklädda hjälplöst sist i Bundesliga och en förklaring fås vid en titt på skadelistan. Mängder av viktiga pjäser fattas vilket inte minst märks i försvarsspelet. 61 insläppta är överlägset sämst i serien. Framåt finns det dock spännande lirare som Hoppe, Harit, Serdar och William medan Kolasinac bombar fram på vänsterkanten. Arsenal-lånet gjorde sitt första mål för sejouren i 1-5-förlusten mot Stuttgart. Mainz ligger åtta pinnar föra Schalke och har faktiskt bara en poäng upp till säker mark. Formpilen pekar åt helt rätt håll med poäng i tre av de fyra senaste matcherna. Seger mot Mönchengladbach (2-1) och kryss mot Leverkusen (2-2) övertygar verkligen. Närmast kommer de rödklädda från en 0-1-förlust mot Augsburg, men spelmässigt var det ännu en bra insats. Lite mer skärpa från Onisiwo och Szalai så ska de ses med bra chans mot Schalke. Det är de två lag som släppt in flest mål i serien som möts och samtidigt har båda kvalitéer längst fram. När lagen möttes i höstas slutade det 2-2 och jag tror på något liknande igen. 1,90 på överspelet är strålande och huggs omgående. Spel: Över 2,5 mål @ 1,90

Tävling: Bundesliga

Plats: Veltins Arena

Tid: 20.30 Huddersfield - Cardiff: Cardiff -0,5 @ 2,14 Det är tätt mellan givarna i The Championship. Dessa två lag spelade match i lördags och i tisdags och ska nu göra sin tredje match på en veckas tid. Cardiff fortsätter att gå som tåget under Mick McCarthys ledning. Irländaren har varit ansvarig i tio matcher och dessa har slutat med sju segrar och tre kryss. Walesarna är nu i allra högsta grad en kandidat till playoff-spel i vår. Tisdagens batalj mot Derby var en rejäl urladdning. 4-0 slutade matchen efter att Bacuna, Ojo och Moore haft rena rama lekstugan. Huddersfield fick däremot klara sig med 1-1 mot Birmingham och har därmed bara vunnit en av sina 13 senaste tävlingsmatcher. En lång skadelista stör The Terriers som saknar viktiga spelare som Hogg, Toffolo och Eiting. När lagen möttes i den walesiska huvudstaden i höstas slutade det 3-0 till Cardiff och gästerna har faktiskt 14 raka inbördes möten utan förlust. Med tanke på hur lagens formkurvor ser ut tyder det mesta på att den sviten fortsätter. -0,5, som är samma sak som den raka tvåan, klickas till finfina 2,14. Spel: Cardiff -0,5 @ 2,14

Tävling: The Championship

Plats: Kirklees Stadium

Tid: 20.45 Sporting - Santa Clara: Santa Clara under 0,5 mål @ 1,78 Sporting har stått för en makalös säsong så långt och ser ut att springa iväg med ligatiteln hur enkelt som helst. Med nio poäng ner till närmast jagande Porto kan de grönvita supportrarna sova gott om natten. Speciellt med tanke på att Sporting ännu inte förlorat någon ligamatch. Framåt levererar spelare som Santos och skytteligaledaren Goncalves, men allra mest imponerar faktiskt försvarsspelet. Sporting har bara släppt in tio mål på 21 omgångar och på de åtta senaste tävlingsmatcherna har bara en boll slunkit förbi skicklige Adán mellan stolparna. Försvararna Feddal och Coates förtjänar också ett omnämnande. Santa Clara har gjort en klart godkänd säsong så långt och slåss om att bli “best of the rest” efter de sex topplagen. Här finns det dock inget att hämta. Sporting har hållit nollan i tre av sina fyra senaste möten mot Santa Clara och för tillfället är det helstängt där bak. Jag har svårt att se hur gästerna ska hitta nätet mot ett grymt stabilt hemmalag. Sporting håller nollan! Spel: Santa Clara under 0,5 mål @ 1,78

Tävling: Primeira Liga

Plats: Estádio José Alvalade

