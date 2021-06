"Tidig gruppfinal - målfest väntas"

Spelstopp: 17:59

Danmark - Belgien: Asian handicap Fulltid: Danmark +0,5 @ 1,86

Mycket har skrivits om Christian Eriksen och att han mår bra är de överlägset godaste nyheterna på mycket länge. Givetvis kommer mittfältaren inte att finnas med när Danmark tar sig an Belgien på Parken, men jag anser att värdarna ska ha god chans till minst en poäng ändå. Det massiva publikstödet om väntas är en enorm faktor och jag tror också att spelarna motiveras oerhört av att göra en stark insats för deras vän som inte kan vara med. Spelare som Kjaer, Christensen, Braithwaite och Poulsen kommer att göra aftonen svettig för Belgien och det är inte otänkbart att gästerna är nöjda med en pinne här.

Finland väntar i den sista omgången och även om Berguvarna inte ska underskattas är det ändå en opponent Belgien ska slå med minst ett par bollar oavsett vilken startelva Roberto Martínez väljer att ställa ut. Visst kommer Die Roten Teufel att anfalla på Parken, men jag förväntar mig inte fullt blås och potentiellt stora luckor blottade i defensiven. Frågetecken finns fortfarande för Kevin De Bruynes fysiska status och varken han eller Eden Hazard lär riskeras om gästerna har en pinne långt in i denna match.

1,86 på att Danmark löser minst en pinne är ett spel jag gillar starkt och känslan är att det kan komma att droppa närmare avspark. Således är jag snabb på avtryckaren!

Spel: Asian handicap Fulltid: Danmark +0,5 @ 1,86

Tävling: EM

Plats: Parken

Tid: 18:00

TV: TV4, C MORE Live 4, C MORE Stream

Nederländerna - Österrike: Över 2,5 mål @ 1,76

En tidig gruppfinal står på menyn i Amsterdam när Nederländerna och Österrike drabbar samman. Oranje inledde med att betvinga Ukraina med 3-2 i en match där underhållningen definitivt inte lös med sin frånvaro. Öppna spjäll och anfallsinriktad fotboll från båda håll bjöd tv-tittarna och publiken på ögongodis och bäst av alla var enligt mig Georginio Wijnaldum. Mittfälts-dynamon behärskar det mesta på en fotbollsplan och det är inte omöjligt att vi får se honom i målprotokollet även mot Österrike. Ackompanjerad av lirare som Depay och Weghorst går det ingen nöd på Frank de Boers främre led. Bakåt såg det desto mer darrigt ut och mot ett skickligt Österrike kan det rinna till likt det gjorde mot Ukraina.

Alaba, Kalajdzic, Sabitzer och Baumgartner är alla finurliga herrar på olika vis och höga på ångorna från 3-1-segern mot Nordmakedonien tror jag inte att alplandet slår av på takten i Amsterdam. Nederländernas försvar imponerade inte på mig och jag tror inte heller att Franco Foda ligger sömnlös över hur hans manskap ska lyckas få hål på Stekelenburg i motståndarkassen. Med det sagt såg Österrikes defensiv inte heller vattentät ut och att detta ska bli något annat än en slugger-fest har jag svårt att se.

1,76 på att vi får se tre eller fler mål i matchen ser jag som troligt och jag tycker att det kan spelas hela vägen ner till runt 1,70. Skynda att fynda!

Spel: Över 2,5 mål @ 1,76

Tävling: EM

Plats: Johan Cruijff Arena

Tid: 21:00

TV: TV4, C MORE Stream

