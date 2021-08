"Tillknäppt match när Norrköping tar emot Kalmar"

Jag hamnade snett på det i helgen och det blev ingen framgång, även om det var nära att trippeln satt i fredags. Det är inget att gräva ner sig för då det hela tiden kommer nya, fina möjligheter. Under måndagen tittar jag till en helsvensk kupong där trevliga målspel plockas med från Allsvenskan medan Örgryte ska kunna skrälla i Borås. Till strax över sju gånger degen är detta något ni inte får missa!

Spelstopp: 18.59

IFK Norrköping - Kalmar FF: Under 2,5 mål @ 1,77

Det var Oliver Berg som satte dit matchens enda mål när Kalmar besegrade Mjällby och smålänningarna är väldigt beroende av norrmannen. Han har noterats för fem ligamål hittills och med tanke på att hela KFF bara har mäktat med tolv stycken är det uppseendeväckande. Bra jobbat av Berg, men Kalmar skulle må bra om en spelare som Nils Fröling kunde kliva fram och dela på målskyttet. Bakåt känns de rödvita däremot stabila. IFK Norrköping har ruggigt skickliga kontringsspelare, men får större problem när de möter ett lag som Kalmar som är skickliga på att hålla i bollen. Norlings mannar kommer få jaga en del och här tycker jag att värdarna blir överskattade. Adegbenro, Björk, Khazeni och Levi är spännande offensiva pjäser, men jag tror inte de får speciellt mycket ytor att operera på här. Kalmar har gått under 2,5 mål i fyra av sina fem senaste omgångar och det lär bli något av ett ställningskrig här också. Norrköping är frejdigare av naturen, men det är svårt att vara just frejdiga mot Kalmars spelstil. Vi får se en tät match på Platinumcars Arena där det knappast smäller i näten. Under 2,5 mål spelas till godkända 1,77.

Varberg - Sirius: Under 2,5 mål @ 2,07

Det är två lag med defensiva problem som ställs mot varandra i Varberg under måndagen. Sirius har under Daniel Bäckströms ledning läckt som ett såll. 25 insläppta är faktiskt ett mer än jumbon Östersund trots att jämtarna har spelat en match mer. De blåsvarta måste börja bygga bakifrån och det finns trots allt skickliga defensiva kuggar. Mathisen och Björkström är duktiga försvarare medan Mitov Nilsson har hög kapacitet mellan stolparna.

Varberg är heller inget lag som spelar ut sin motståndare utan hallänningarna inriktar sig mycket på kvicka omställningar och fullt fokus på fasta situationer. Det är ett fysiskt hemmalag som mycket väl kan få matchen dit de vill med mycket kamp och lite skönspel. Jag har svårt att se att detta skulle bli en öppen match med målchanser som dyker upp i parti och minut, speciellt då Sirius bör prioritera defensiven.

Båda lagen släpper in för mycket mål, men Varberg snittar runt en balja per match på hemmaplan och detsamma gäller för Sirius på resande fot. 1-0 och 1-1 är två sannolika resultat och jag överraskas av det generösa oddset på underspelet. Över två gånger pengarna på under 2,5 mål är taget alla dagar i veckan.

Norrby - Örgryte: Örgryte +1 @ 1,93

Norrby har gjort en makalös första halva av Superettan och går faktiskt upp i serieledning om de skulle plocka tre poäng under måndagen. Tio poäng på de fyra senaste omgångarna är starkt jobbat även om det bara blev en pinne borta mot Falkenberg. Frågan är dock om värdarna verkligen har vad som krävs för att hänga med i toppstriden hela vägen in i kaklet. Truppen är ganska tunn och jag tycker att Norrby har överpresterat hittills.

Örgryte gör den sex mil korta resan med glada miner. De rödblåa besegrade ärkerivalerna GAIS i derbyt med 1-0. Anton Andreasson, som annars mest brukar stå för assist, satte dit matchens enda mål då. Segern var helt rättvis och spelare som Paulson och Zeljkovic skapade en hel del chanser. Det var faktiskt ÖIS tredje trepoängare på de fyra senaste omgångarna och Sällskapet ska inte räknas bort här heller.

Jag tycker Norrby blir för klara favoriter på Borås Arena. ÖIS har bara förlorat en gång på de sex senaste mötena mot Norrby och 1,93 på att det blir minst en pinne för bortalaget är bra betalt. Det blir tredje valet på trippeln.

Trippeln

