Titel står på spel - målkalas när storlagen möts

Spelstopp söndag 6 augusti: 14.59 Elfsborg - Sirius: Elfsborg över 2,5 mål @ 2,01 - till Oddset Förra omgångens toppmöte mellan Häcken och Elfsborg var en match med många ansikten. De sistnämnda var det klart bättre laget i den första akten och tog också rättvist ledningen när Okkels hittade rätt efter drygt 20 minuter. Bara ett fåtal minuter senare kvitterade dock Sana. Precis innan halvtidsvilan såg Sadiq rött vilket fick de många ditresta boråsarna att vädra SM-guld i lungorna. I den andra halvleken hade Elfsborg med det sagt svårt att ta sig till högkaratiga målchanser och som en örfil i bitande vinterkyla gjorde Häcken både 2- och 3-1 innan slutsignalen ljöd. Tungt var bara förnamnet, men jag tror att värdarna studsar tillbaka mot Sirius. Viktige Roche har lämnat gästerna som torde få svårt att hinna med på Borås Arenas snabba konstgräsmatta. 0-1 i nacken mot AIK var blytungt för Sirius som får det ännu tuffare emot i Knalleland. Elfsborg över 2,5 mål klickas till 2,01. Spel: Elfsborg över 2,5 mål @ 2,01 Tävling: Allsvenskan Plats: Borås Arena Tid: 15.00 TV: C MORE Stream Manchester City - Arsenal: Över 2,5 mål @ 1,65 - till Oddset När det vankas Community Shield på Wembley vet man att Premier League är alldeles runt hörnet. Manchester City lade som bekant beslag på trippeln i fjol och även om Gündogan och Mahrez lämnat The Citizens finns det fortfarande snuskigt stort offensivt kunnande i Guardiolas trupp. Det har bitvis uppenbarats i de få träningsmatcher som City medverkat i och jag tror att det uppenbaras även mot Arsenal. The Gunners har i sin tur varit mer aktiva på marknaden då Rice, Timber och Havertz hämtats in för stora pengar. Trion höjer de rödvitas lägstanivå med flera hack och förhoppningen är givetvis att även högstanivån lyfter i sinom tid. Försäsongen har med det sagt varit upp och ned och även om City går att straffa ser jag inte Ramsdale hålla tätt när Haaland och company kommer farande. Titelmatch till trots tror jag på en öppen och målrik matchbild på nationalarenan. 1,65 är inget superodds på minst tre baljor men är likväl det spelet jag väljer. Spel: Över 2,5 mål @ 1,65 Tävling: Community Shield Plats: Wembley Stadium Tid: 17.00 Sunderland - Ipswich: Över 2,5 mål @ 1,88 - till Oddset Sunderland föll som bekant i playoff mot Premier League i fjol och får således ta nya tag i The Championship även den här säsongen. Dack, Mayenda och Jobe Bellingham hör till de mer namnkunniga nyförvärven i Tony Mowbrays trupp, men det råder samtidigt inget tu tal om att en lirare som Amad Diallo lämnar ett stort hål efter sig i offensiven. Detta till trots är den förmodade matchbilden mot Ipswich en som bör passa värdarna utmärkt. Kieran McKenna och dennes adepter har inte tagit sig upp i andraligan för att se och lära. Sett till underliggande statistik var The Tractor Boys det överlägset bästa laget i League One och jag ser den gamla Solskjaer-adepten leda gästerna med den äran även i The Championship. Hirst, Hutchinson och Taylor är fina nyförvärv och sedan tidigare finns även poängmaskinen Chaplin kvar hos de tillresta. Jag tror att Ipswich vill ta för sig direkt och spår således en böljande akt i norra England. Över 2,5 mål gillas skarpt till 1,88. Spel: Över 2,5 mål @ 1,88 Tävling: The Championship Plats: Stadium of Light Tid: 18.00 Trippeln - till Oddset Elfsborg - Sirius: Elfsborg över 2,5 mål @ 2,01

Totalt odds: 6,24

