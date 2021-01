"Titelstriden - Liverpools försvarsspel briljerar"

Spelstopp: 20.59

Liverpool - Burnley: Burnley under 0,5 mål @ 1,73

När i stort sett samtliga mittbackar i Liverpools trupp skadade sig befarade den röda delen av stan att det skulle bli svårt att försvara ligatiteln. The Reds är också i en formsvacka men det kan knappast skyllas på försvarsspelet. På de fyra senaste matcherna, som alla slutat utan seger, har Liverpool bara släppt in två mål. På hemmaplan har bara åtta mål slunkit in i det egna målet under ligasäsongen.

Nu ställs de mot ett Burnley som har extremt svårt att hitta nätet. Nio fullträffar totalt är faktiskt sämst i hela ligan och på resande fot har The Clarets bara fått in fyra baljor på nio försök. Det är inte bra nog. Burnley är som farligast på fasta situationer när de kan lyfta upp Mee och Tarkowski för att hjälpa Barnes och Wood i luftrummet. För att skapa chanser där måste gästerna dock ta sig förbi halva plan och det lär inte bli mycket av den varan.

Jag tror att Liverpool håller tätt utan att förta sig och 1.73 på att Burnley inte ska göra mål är faktiskt riktigt trevligt.

Tävling: Premier League

Plats: Anfield Road

Tid: 21.00

Guimaraes - Nacional: Guimaraes -0,5 @ 1,57

I Primeira Liga brukar Guimaraes vara uppe och hugga på Europaplatserna men fjolåret slutade med en sjundeplats. Ett misslyckande helt klart och kanske hade de problem att hantera dubbelspelandet med Europa League. Det problemet finns inte denna säsong och Guimaraes ser spännande ut. Endast en av de fem senaste ligamatcherna har slutat med förlust och det var en 2-3-match mot mäktiga Porto.

Nacional gör en del fina resultat hemma i Funchal men utanför sin ö är gästerna allt som oftast beskedliga. Endast fyra poäng har plockats på bortagräs och än mer anmärkningsvärt är att de bara har mäktat med två ynka bortamål på hela säsongen. Visst står kolumnen över insläppta mål bara på fem, men med ett så defensivt spel blir det svårt att störa Guimaraes.

Värdarna är mycket bättre i grunden och ska vara favoriter vart matchen än spelas. När de dessutom har hjälp av hemmaplan är det inget snack. -0,5, som är samma sak som den raka ettan, spelas.

Tävling: Primeira Liga

Plats: Estádio D. Afonso Henriques

Tid: 21.15





Lazio - Parma: Under 2,5 mål @ 2,26

Lazio har alltid mål i sig när superduon Ciro Immobile och Luis Alberto spelar. I 3-0-derbyt mot Roma var det dessa två som stod för grannlåten och något oväntat var det kreatören Alberto som noterades för dubbla fullträffar. Frågan är dock om inte Inzaghi vilar dessa spelare nu när det väntat en åttondelsfinal i Coppa Italia. Ligaspelet är prio 1 och där väntar match redan på söndag.

Parma har inte alls varit lika frejdiga som i fjol när Kulusevski gjorde kaos med motståndarförsvaren och trots att Gervinho, Cornelius och Kucka finna i laget har de bara mäktat med ett mål på sina fyra senaste matcher. Parma ligger strax ovanför giljotinen i Serie A och även de bör hålla fokus på ligan. Gästernas trupp är dock inte den bredaste så frågan är vilken elva de egentligen ställer på benen här.

Lazio har bara gått över 2,5 mål i tre av sina sju senaste matcher och det är när de ljusblå har mönstrat sin bästa uppställning. Skulle de rotera här, som jag tror, är chansen till målsnålt ännu större. 2,26 är rena bjudoddset på under 2,5 mål och den hugger jag utan tvekan.

Tävling: Coppa Italia

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 21.15

Trippeln

Totalt odds: 6,14

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

