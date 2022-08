West Ham har de senaste åren haft ett av seriens bästa innermittfält i Tomas Soucek och landslagsmannen Declan Rice. Den sistnämnda har ryktats till i stort sett varenda storklubb som finns i England, men stannar den kraftfulle fältaren kommer han återigen leda detta lag. Bakåt har Aguerd hämtats in från Rennes och det är en spelare som genast kommer höja standarden i försvaret. Kommer spelare som Antonio, Bowen och Benrahma upp i nivå på topp kan det bli en riktigt rolig säsong för huvudstadsgänget. Det enda frågetecknet är egentligen hur de ska klara dubblerandet då det vankas spel i Europa Conference League. Truppen skulle behövas breddas ytterligare. Löser styrelsen det åt Moyes ska Londonklubben vara med och slåss om en Europaplats igen.

Missa inte de senaste spelartiklarna på Fotbollskanalen i tipshörnan - du hittar dem här

West Ham sluta topp 10 @ 1,60

West Ham såg ruggigt bra ut i sina bästa stunder förra året och hade det inte varit för att truppen var så tunn hade Londonklubben förmodligen slutat högre upp än på sin sjundeplats. Under en lång period var de med och tampades om topp 4. Det som till sist förstörde för The Hammers var den tunna truppen. När de gick till semifinal i Europa League fanns det helt enkelt inte kräm kvar i spelarna. Dessutom fanns det för få försvarsspelare av vettig klass. Båda de problemen behöver adresseras under sommaren och West Ham har inlett bra med att köpa in Nayef Aguerd från Rennes. En försvarare som lär ta en ordinarie tröja. Får de behålla Declan Rice på mittfältet samtidigt som Michail Antonio får igång målskyttet kommer det bli en rolig säsong igen för huvudstadsgänget. Samtidigt ska de spela i Europa igen och det kan återigen bli ett problem. Topp 6 blir svårt att nå, men topp 10 ska West Ham kunna lösa utan några som helst problem. Det klickas i till 1,60.

Liga: Premier League

Spelform: West Ham sluta topp 10

Spela på Svenska Spel Sport & Casino: @ 1,60