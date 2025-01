Topplagen håller tätt - här är expertens trippel

Skotsk fotboll regerar under onsdagen när Premiership bjuder på full matta. Trippeln startar med Hearts mot Motherwell innan Rangers - Celtic tar vid med ett rungande Old Firm. Som om inte det vore nog ska vi även titta till Inter mot Atalanta i Supercoppa Italiana. Nu kör vi!

Spelstopp: 15.59

Hearts - Motherwell: Hemmaseger @ 1,87

Är det någonstans som Hearts ska blåsa liv i säsongen är det tveklöst hemma på Tynecastle Park. Här har värdföreningen från Edinburgh spelat ihop tolv av sina totalt 17 poäng och jag menar att den hittills dystra tabellplacering är en frukt av att The Jam Tarts tvingats dubbelspela i Europa Conference League under hösten och vintern. Med kontinentalspelet ur vägen förväntar jag mig också att Hearts klättrar i tabellen.

Motherwell har i sin tur stått för en övertygande säsong så här långt och faktum är att gästerna parkerar inom toppsextetten inför onsdagens möte med Hearts. Sett till underliggande siffror har det dock gått lite för bra och 33 insläppta mål på bara 19 omgångar är siffror som skvallrar om att det inte ser vattentätt ut i de bakre leden.

Lyckas Hearts pricka rätt i sin matchplan är detta värdarnas fight att vinna. Jag gillar ettan och slår till när oddset nosar på 1,90 gånger fläsket.

Spel: Hemmaseger @ 1,87

Tävling: Premiership

Plats: Tynecastle Park

Tid: 16.00

Rangers - Celtic: Bortaseger @ 2,18

Old Firm är det hetaste mötet alla kategorier i kiltbärarlandet. Skottlands två största klubbar får klockorna i Glasgow att stanna under onsdagen när det blåses igång till spel på Ibrox Stadium. Rangers har haft en skakig säsong så här långt och med hela 14 poäng upp till ärkerivalen på andra sidan kommer det att krävas en massiv andra halva av säsongen från Philippe Clement och company.

Rangers är kapabla men utan Tavernier, högerbacken är skadad, slår värdarna ur underläge trots fördelen av hemmaplan. Celtic har spelat i en egen division under hösten och det är bara att konstatera att Brendan Rodgers gäng går in i rivalmötet som tydliga favoriter. Truppläget är perfekt och med spelare som Hatate, Furuhashi samt Kühn krävs det inte mycket för att de grönvita ska hitta nätet.

Jag tror att Celtic helt enkelt är för bra och väljer därför att ta rygg på den raka tvåan. Nästan 2,20 på bortasegern är spelbart.

Spel: Bortaseger @ 2,18

Tävling: Premiership

Plats: Ibrox Stadium

Tid: 16.00

Inter - Atalanta: Under 2,5 mål @ 2,06

Supercoppa Italiana avgörs som bekant i Saudiarabien där Milan, Juventus, Inter och Atalanta fightas om pokalen. De två sistnämnda drabbar under onsdagen samman i Riyadh där jag tror att en tight matchbild kan ligga i korten. Åtminstone en tightare sådan än vad oddsmarknaden tycks tro. En semifinal är trots allt en semifinal och även om både Inter och Atalanta visar upp imponerande offensiver går det i grunden ingen nöd på respektive defensiver.

Inter har bland annat visat upp ett imponerande försvarsspel i Champions League och faktum är att Nerazzurri bara släppt in ett mål så här långt i ligafasen. Atalanta har i sin tur bara släppt in fyra. Skulle den här semifinalen ticka 0-0 en bit in i den andra halvleken finns en uppebar risk att lagen först och främst slår vakt om den hållna nollan snarare än att kasta sig framåt.

Med det i åtanke lockas jag av att pilla på underspelet på Al-Awwal Park Stadium. Under 2,5 mål till över 2,05 kittlar i hela nervsystemet.

Spel: Under 2,5 mål @ 2,06

Tävling: Supercoppa Italiana

Plats: Al-Awwal Park Stadium

Tid: 20.00

