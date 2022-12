"Topplagen slår till" - här är expertens tips

Spelstopp: 14.59 Como - Reggina: Bortaseger @ 2,26 Como har fått stopp på förlusterna och tog poäng för femte matchen i rad när de lirade 0-0 mot Palermo. Det var dock fjärde raka krysset och det krävs mer än så för att Cutrone, Cerri, Mancuso och de andra ska lyfta i tabellen. Den namnstarka truppen ser dock inte ut att fungera speciellt väl tillsammans och känslan är att de blir svårt att hänga med i tempot när serietvåan kommer på besök. Speciellt då både Fábregas och Baselli dras med skador. Reggina var chanslösa i seriefinalen mot Frosinone för några dagar sedan som de torskade med 0-3. Reggina hade faktiskt inte ett enda skott på mål, men det är bara att bryta ihop och komma igen. Truppen ser riktigt spännande ut med Hernani, Gagliolo och inte minst den välmeriterade anfallaren Jérémy Ménez som varit i klubbar som Monaco, Roma och PSG under sin karriär. Reggina har två raka segrar på resande tass och har visat under hösten att de är ett bättre lag än Como. Värdarna är visserligen starka på hemmaplan, men här får de ge vika. 2,26 på den raka tvåan är tillräckligt bra för att slå till. Spel: Bortaseger @ 2,26

Tävling: Serie B

Plats: Stadio Giuseppe Sinigaglia

Tid: 15.00 Ponferradina - Lugo: Under 2,5 mål @ 1,58 Bortsett den tunga 0-4-förlusten mot Andorra, där Lugo saknade båda sina mittbackar, har de varit oerhört solida under en längre period. De har faktiskt bara släppt in fem mål på de sju senaste ligamatcherna om man räknar bort torsken mot Andorra. Det är inte så illa pinkat av ett bottenlag och känslan är att det är defensiven som kommer prioriteras i detta bottenmöte också. Framåt ser det däremot trögt ut. Ponferradina har sex raka i alla tävlingar utan seger och har bara mäktat med fyra baljor på dessa matcher. Naranjo och Lacerda blir för isolerade på topp, men Ponferradina visade att de kan hålla tätt tidigare i veckan när de reste till Valencia och spelade 0-0 mot Levante. En match där det dock ska sägas att Ponferradina var totalt utspelade och nog borde ha förlorat. Båda dessa lag ligger under nedflyttningsstrecket och kommer slå vakt om poängen de går in i matchen med i första hand. Jag har svårt att se det bli en öppen matchbild här utan tror på ett ställningskrig som tickar 0-0. Då är underspelet ett bra alternativ till min trippel och 1,58 är tillräckligt bra på att vi får se max två mål i matchen. Spel: Under 2,5 mål @ 1,58

Tävling: Segunda División

Plats: Estadio El Toralín

Tid: 16.15 Frosinone - Pisa: Hemmaseger @ 1,90 Frosinone lyckades alltså, som tidigare nämnts, slå tillbaka serietvåan Reggina med hela 3-0 trots bortaplan. Nu skiljer det nio poäng ner till tredjeplatsen och visst börjar det kännas en doft av Serie A. Mulattieri och Insigne visade klassen på topp mot Reggina med varsin balja medan Marcus Rohdén fick mycket beröm för sina 90 minuter även fast svensken gick poänglös. Frosinone kan hota på så många sätt vilket gör dem så svåra att möta. Pisa slog tillbaka Ascoli med 2-0 i sin senaste ligamatch och har därmed elva raka utan förlust. Det imponerar och spelare som Torregrossa, Ionita och Marius Marin har mycket att ge i denna serie. Den ungerska landslagsspelare Ádám Nagy är en annan lirare av hög klass. Pisa är ruggigt vassa på sin egna gräsmatta, men på resande tass har de faktiskt bara vunnit en match på hela hösten. En hög med kryss finns där också, men det är ingen skön statistik att ha med sig in till denna match.

Frosinone är en maskin som bara kör på och på hemmagräset har de tagit 19 av 21 möjliga poäng denna säsong. Pisas fina obesegrade svit tar slut mot ett lag som helt enkelt är snäppet bättre. 1,90 på ettan är bra betalt. Spel: Hemmaseger @ 1,90

Tävling: Serie B

Plats: Stadio Benito Stirpe

Tid: 21.00 Trippeln Como - Reggina: Bortaseger @ 2,26

Ponferradina - Lugo: Under 2,5 mål @ 1,58

Frosinone - Pisa: Hemmaseger @ 1,90

Totalt odds: 6,78 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.