"Tottenham bryter negativ trend - tung bortaseger"

Det är verkligen tätt matchande under julhelgen och under söndagen ska vi titta till tre nya härliga kamper från Premier League. Tottenham spänner musklerna samtidigt som Sam Allardyce tätar till West Bromwich försvar. Jag har en mycket bra känsla för denna trippel som inleder i London!

Spelstopp: 15.14 West Ham - Brighton: Båda lagen gör mål @ 1,72 Frågan är hur säkert Graham Potter egentligen sitter som tränare för Brighton. Fiskmåsarna spelar väldigt fin fotboll, precis som i fjol, men får inte resultaten med sig. Fem raka matcher utan seger har nu gjort att de blåvita inte har speciellt långt ner till nedflyttningsstrecket. Med Connolly, Maupay, Trossard, Welbeck, Jahanbakhsh och Lallana i truppen finns det dock väldigt mycket offensiv kvalité som alltid hotar. West Ham torskade med 0-3 mot Chelsea tidigare i veckan och det var inte mycket att säga om. The Hammers lyckades inte få ett enda skott på mål vilket var en besvikelse. Antonio är fortsatt tveksam till spel men Haller, Bowen och Fornals är en trio som ska lyckas skapa chanser mot Brightons ihåliga försvar. Skulle de köra fast är West Ham alltid farliga på fasta situationer med Rice, Soucek, Ogbonna och Balbuena. Jag tror vi kommer få se en intensiv tillställning med två lag som bara kör redan från start. Båda lagen har definitivt kapacitet att hitta nätet och 1,72 på att det ska hända är fullt godkänt. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,72

Tävling: Premier League

Plats: London Stadium

Tid: 15.15

Liverpool - West Bromwich: West Bromwich +2,5 @ 1,91 Liverpool visade att de ska vara favoriter till ligatiteln trots alla sina skador när de krossade Crystal Palace med galna 7-0. Minamino, Firmino, Mané och Salah gjorde alla mål för The Reds som verkligen såg bra ut. Det får dock sägas vara mer ett undantag än regel denna säsong att Liverpool kör över sina motståndare, “bara” tre ligamatcher under hösten har vunnits med tre mål eller mer. Slaven Bilic fick sparken efter 1-1 borta mot Manchester City. Otacksamt kan tyckas men ersättaren Sam Allardyce är väldigt rutinerad. Den forne landslagstränaren fick dock en mardrömsstart på sitt nya jobb när Jake Livermore såg rött redan i den första halvleken i derbyt mot Aston Villa. Matchen slutade med en 0-3-förlust. Det lär inte vara något vanligt resultat med Allardyce vid rodret för Big Sam vet hur man styr upp ett försvar. WBA kommer såklart åka till Anfield med en väldigt defensiv matchplan och Liverpool kommer behöva rotera en del under det täta matchandet kring jul. Visst vinner Liverpool detta, men att de ska vinna med minst tre baljor håller jag inte som troligt. Pluslinan på WBA spelas till finfina 1,91. Spel: West Bromwich +2,5 @ 1,91

Tävling: Premier League

Plats: Anfield Road

Tid: 17.30

Wolverhampton - Tottenham: Tottenham -0,5 @ 2,19 Tottenham har åkt på två tunga förluster i rad och har trillat ur Champions League-platserna. Kanske har Mourinho kört lite för hårt på sina viktigaste spelare Son, Kane och Höjbjerg. Nu har Spurs dock fått en veckas vila vilket inte är speciellt vanligt denna säsong och därmed bör vi få se elva fräscha spelare som springer ut på plan. Då är Tottenham riktigt bra när de har dagen. Wolverhampton blandar och ger en del men visst var insatsen borta mot Burnley (1-2) inte alls bra. Utan Raúl Jiménez saknas den där riktiga spetsen längst fram och dessutom är belgaren Dendoncker småskadad och tveksam till spel. Wolves har tre förluster på sina fyra senaste matcher och här ska de definitivt kliva in som underdogs. Tottenham lär backa hem som de brukar göra på bortaplan och när Jiménez inte spelar blir det svårt att bryta igenom köttmuren. Traoré behöver ytor för att vara effektiv och det lär han inte få här. Tottenham är bättre och -0,5 spelas till 2,19. Spel: Tottenham -0,5 @ 2,19

Tävling: Premier League

Plats: Molineux Ground

Tid: 20.15

Trippeln West Ham - Brighton: Båda lagen gör mål @ 1,72

Liverpool - West Bromwich: West Bromwich +2,5 @ 1,91

Wolverhampton - Tottenham: Tottenham -0,5 @ 2,19

Totalt odds: 7,19