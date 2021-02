"Tre raka förluster - nu vinner Liverpool"

Spelstopp: 20.44

Bristol City - Reading: Bortaseger @ 2,08

Vi inleder trippeln i The Championship där Bristol City har tappat konceptet totalt och nu förlorat fem raka tävlingsmatcher där 0-6 borta mot Watford i helgen var en riktigt pinsam historia. Det man främst kan säga om Bristol är att de varit tämligen överskattade hela säsongen. The Robins är ett av de lag i serien som enligt de underliggande siffrorna sprungit mest över “Expected points” och fått betydligt fler resultat med sig än de varit värda spelmässigt. Nu har verkligheten hunnit ifatt. Skadelistan är fortsatt lång och jag tror att tabellplaceringen kommer sjunka än lägre innan säsongen är slut.

Reading har däremot varit en positiv överraskning. Det var få experter som trodde att The Royals skulle kriga om playoff-platser, men det är just vad de gör med sin fina femteplats. En stor anledning till det är skyttekung Lucas Joao som bombat in 16 baljor på 23 ligamatcher. Laget kommer nu från två raka förluster, men det ska inte vara någon fara för formen. Insatsen hemma mot Brentford var riktigt bra där de spelade helt jämnt med topplaget för att lite oturligt falla i slutminuterna. Bortaspelet har även det varit solit med bara tre förluster på 14 matcher, bara Brentford har förlorat färre resor i ligan.

Här tycker jag Reading ska ha toppchans att vända trenden borta mot ett Bristol City som är djupt nedtryckta i skorna.

Spel: Bortaseger @ 2,08

Tävling: The Championship

Plats: Ashton Gate

Tid: 20.45

Leipzig - Liverpool: Bortaseger @ 2,35

Så var det dags att öppna portarna till europas finrum igen. Champions League är här med sitt slutspel! Här väntar ett dubblemöte där vi inleder på neutral plan i Budapest. Som det ser ut kommer inte heller returmötet spelas i Liverpool på grund av pandemin så det lär bli ett dubbelmöte där inget lag har någon hemmaplan att se fram emot. Det är en av faktorerna till att jag tror på Liverpool här. I vanliga fall kan de luta sig mot sin styrka på Anfield, men nu krävs det ett bra resultat direkt.

Visst har engelsmännen rejält med skador, men Salah, Mane och Firmino är alltjämt fit for fight. Trion som ändå har spelat hem en Champions League-titel. Nu när ligan i princip är körd lär Klopp rikta blickarna mot CL och ge mästarturneringen fullt fokus. Trots avbräcken tycker jag att The Reds är ett betydligt bättre lag än Leipzig och ska ha bra chans.

Leipzig har nämligen också en hel del avbräck. Emil Forsberg är out och så även succé-ungraren Szoboszlai, bland annat. I Bundesliga har Red Bull-laget haft ett rätt enkelt spelschema på slutet, men ändå gjort några sämre prestationer. Tre insläppta mål och förlust mot bottenlaget Mainz är ett exempel på det.

På neutral plan tycker jag helt enkelt att oddset på Liverpool är för högt och spelar den raka tvåan med god känsla.

Spel: Bortaseger @ 2,35

Tävling: Champions League

Plats: Puskás Aréna

Tid: 21.00





Barcelona - Paris SG: Hemmaseger @ 2,03

Två giganter på dekis ska försöka rädda upp rätt knackiga säsonger med ett bra Champions League. Barcelona har inte alls kommit upp i nivå under Koeman, men Messi har verkligen vaknat till liv på slutet och visat gamla goda takter. På 30 minuter i Copa del Rey vände argentinaren matchbilden helt och senast i slakten av Alavés stod han för två mål och en assist. Att Messi kommer upp i nivå i den här matchen är givetvis av högsta vikt för Barcelona, då ska katalanerna ha toppchans hemma på Camp Nou.

Paris SG imponerar inte nämnvärt för stunden och har till och med haft det svårt i Ligue 1 på slutet. Just nu toppar de franska giganterna inte ens ligan. Med Neymar och De Maria på skadelistan tappas också stjärnglans och kreativitet. Jag tror PSG är hyfsad nöjda med en uddamålsförlust här för att sedan försöka avgöra hemma i Paris.

Över dubbeldegen på Barcelona är taget!

Spel: Hemmaseger @ 2,03

Tävling: Champions League

Plats: Camp Nou

Tid: 21.00





Trippeln

Bristol City - Reading: Bortaseger @ 2,08

Leipzig - Liverpool: Bortaseger @ 2,35

Barcelona - Paris SG: Hemmaseger @ 2,03

Totalt odds: 9,92

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: