"Tre raka nollor - målsnål match väntas"

Underspelet i Chelsea satt hur enkelt som helst under onsdagen, men fler rätt än så blev det inte. Nya tag nu! Under fredagen ska vi titta till Europas tre största ligor på trippeln. Jag tror det blir målsnålt på Craven Cottage medan Real Betis studsar tillbaka efter derbyförlusten mot Sevilla. Två gäng som hittar nätet i Parma gör kupongen komplett. Häng med!

Spelstopp: 20.44

Parma - Genoa: Båda lagen gör mål @ 1,96

Parma ligger alltjämt under nedflyttningsstrecket i Serie A, men formpilen pekar åt rätt håll. Fyra poänggivande matcher av de fem senaste imponerar och närmast kommer Brolins gamla klubb från en övertygande 2-0-seger över Roma. Kucka var avstängd då, men är nu tillgänglig igen. En viktig pjäs för hemmalaget som också kan ställa upp med Pelle, Kurtic och Hernani. Offensivt skickliga pjäser.

Genoa har ett ganska betryggande avstånd ner till giljotinen, men sex raka matcher utan seger gör ändå att strecket rycker allt närmre. Närmast kommer gästerna från en 1-1-match mot Udinese där evigt unga Goran Pandev nätade för de rödblå. Med Destro tillbaka från avstängning och Shomurodov, Pjaca och Scamacca tillgängliga i fören är Genoa svåra att stoppa i 90 minuter.

De fem senaste mötena mellan lagen har alla slutat med seger för Parma och endast en gång har båda lagen inte gjort mål. Senast klubbarna drabbade samman på den här arenan slutade det 5-1 till Parma. Jag tror vi får se båda målvakterna kröka rygg igen och nästan två gånger pengarna på BLGM känns riktigt bra. Den tar vi!

Spel: Båda lagen gör mål @ 1,96

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Ennio Tardini

Tid: 20.45

TV: Cmore Live 2 och Cmore

Real Betis - Levante: Real Betis -0,5 @ 1,87

Real Betis drömmar om att spela i Champions League kommande säsong dog när det blev förlust i derbyt mot Sevilla. Nu är det nio pinnar upp till just Sevilla på fjärdeplatsen i tabellen. Europa League kan det dock absolut bli för de grönvita som trots förlusten senast visat fin form en längre period. Betis hade fyra raka segrar innan söndagens nederlag och har en i det närmaste helt skadefri trupp.

Det bör innebära att stjärnor som Iglesias, Fekir, Guardado och Canales tar plats från start. Dessutom finns Carvalho, Loren och Joaquín tillgängliga. Levante spelade också derby förra fredagen och besegrade då Valencia med 1-0. Roger stod för målet och i honom och Morales har Grodorna ett anfallspar som alltid är jobbigt att möta. I övrigt kommer gästerna med ett mediokert lag som bara har vunnit tre av 13 bortafajter så långt.

Levante vann höstmötet i Valencia med 4-3, men föll klart när lagen möttes i Sevilla förra säsongen. När Pellegrini har större delen av sin trupp till förfogande är Real ett bättre fotbollslag och här ska de ses med ypperlig chans att plocka tre poäng. Betis -0,5, som är samma sak som den raka ettan, spelas till finfina 1,87.

Spel: Real Betis -0,5 @ 1,87

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Benito Villamarín

Tid: 21.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore

Fulham - Leeds: Under 2,5 mål @ 1,86

Fulham föll med 0-3 mot Manchester City efter ett par sällsynta tavlor i försvaret. Innan dess hade dock The Cottagers övertygat stort under en längre tid med poäng i sex av sju matcher. Det gör att huvudstadslaget nu har närkontakt med lagen precis ovanför nedflyttningsstrecket. Scott Parker har fått ordning på försvaret och med Andersen som chef är de vitklädda svåra att bryta ner. Innan förlusten mot City hade Fulham bara släppt in ett mål på fyra matcher. Leeds är i grunden ett frejdigt lag, men Marcelo Bielsa har inte fått igång offensiven mot slutet. The Peacocks har gått mållösa av plan i tre raka matcher och mot Chelsea (0-0) tvingades dessutom Patrick Bamford gå av planen med en skada. Strikern rapporteras dock vara återställd till den här matchen och det är väldigt viktiga nyheter för gästerna. Det finns ingen annan riktig målskytt i truppen. När lagen möttes i september slutade det 4-3 till Leeds, men det är två lag som verkligen tajtat till försvarsspelet sedan dess. Leeds har 0-3 i målskillnad på sina tre senaste kamper medan Fulham har gått under 2,5 mål i åtta av sina nio senaste matcher. Med dessa fakta i ryggen känns 1,86 riktigt bra för under 2,5 mål. Det blir tredje valet på trippeln.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,86

Tävling: Premier League

Plats: Craven Cottage

Tid: 21.00

Trippeln

Parma - Genoa: Båda lagen gör mål @ 1,96

Real Betis - Levante: Real Betis -0,5 @ 1,87

Fulham - Leeds: Under 2,5 mål @ 1,86

Totalt odds: 6,81

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

