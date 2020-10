"Trevlig måndagstrippel till fint odds"

Oturen fortsätter att grina mig i ansiktet när det kommer till tripplarna. Under söndagen hade jag bland annat över 0,5 mål för Aston Villa till cirka 1,80, ett tips som gick in med viss marginal får sägas. Även IFK Göteborg gjorde jobbet men det fattades ett ynka mål i Lazio - Inter för att överspelet skulle sitta. Nu vänder jag blickarna mot Superettan där två drag hittas. Zweite Bundesliga kompletterar trippeln.

Spelstopp: 18.59 Degerfors - Västerås: Degerfors -1,5 @ 2,08 Degerfors går som tåget i Superettan och vid seger här skiljer det tio poäng ner till tredjeplatsen med nio omgångar kvar att spela. Doften av Allsvenskan känns allt starkare. Truppen ser oerhört spännande ut med lirare som Gravius, Lindahl och Granath. För att inte tala om Edvardsen, Dahlström och Bertilsson som tillsammans noterats för 34 mål. Det är lika många som tvåan Halmstad mäktat med totalt. Lindell är tyvärr skadad för de rödklädda men det finns gott om spelare som kan komma in och göra ett bra jobb på hans kant. Västerås hämtade in 0-2 till 2-2 mot J-Södra i sin senaste seriematch. En insats som säkert höjde självförtroendet hos de grönvita. Samtidigt är VSK seriens näst sämsta bortalag och ställs nu mot en motståndare som snittar tre mål per match på Stora Valla. Vi lär få se ett Degerfors som tar tag i matchen redan från start och öser på i våg efter våg. Det blir svårt för Västerås att hantera. På Topptipset garderar jag denna match då ettan streckas till månen, men på Oddset finner jag bra värde i handikapplinan. -1,5 på Degerfors till dryga dubbeldeg är utmärkt. Spel: Degerfors -1,5 @ 2,08

Trelleborg - Norrby: Norrby +0,5 @ 1,57 Två raka förluster mot GIF Sundsvall och Degerfors gör att Norrby närmat sig de nedre strecken med en alarmerande hastighet. Nu är det bara tre poäng ner till Västerås på kvalplats. I grunden känns dock Norrby för bra för att riskera att trilla ur. Truppen är fylld av skickliga spelare där mittbacksparet Azulay och Savolainen har väldigt hög kapacitet. Framför den duon hittas lirare som Pekalski, Örqvist och Montagna. Bortaplan har heller inte spelat så stor roll för boråsarna som tagit poäng i sju av tio fajter på resande fot. Naturgräs kan visserligen ställa till det, men det är något Mak Adam Linds mannar ska kunna hantera. Trelleborgs anfallsduo Fatawu och Camara-Jönsson tillhör seriens allra bästa och är två spelare som Norrby måste se upp med. TFF är dock inne i en usel trend med bara en poäng på de sex senaste i ligan. Även här går jag emot mitt råd på Topptipset där jag fann mest värde i 1X. Norrby +0,5, som är detsamma som X2, ger nämligen runt 1,60 på Oddset och det tycker jag är lite väl högt. Den hugger vi! Spel: Norrby +0,5 @ 1,57

Tid: 19.00 Nürnberg - Darmstadt: Hemmaseger @ 2,14 Nürnberg hade en hemsk säsong i fjol och var ytterst nära att trilla ur. Ett lyckat kval mot Ingolstadt, där bortamål avgjorde, höll Nürnberg kvar i andradivisionen. Under sommaren har bland annat Mikael Ishak lämnat klubben, men trots det ser värdarna ganska spännande ut. Fyra poäng på de två senaste omgångarna är bra jobbat och 1-0 mot Sandhausen var ett styrkebesked. Det finns flera spelare av hög klass i laget där Johannes Geis och Robin Hack sticker ut lite extra. Den sistnämnda noterades för tio mål i fjol och är den spelare som främst ska sköta målskyttet även denna säsong. Darmstadt var ett topplag i den senaste upplagan av serien men har nu inlett med en oavgjord och en förlust. Bland annat fick de stryk borta mot Sandhausen med 2-3 efter en sämre prestation. Nürnberg har en positiv känsla inom gruppen och ska ses med hyfsad chans att rida vidare på framgångsvågen under måndagen. Hemmasegern står runt 2,14 och det är klart godkänt. Det får bli tredje valet i veckans första trippel. Spel: Hemmaseger @ 2,14

