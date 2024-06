"Trots EM:s främsta offensiv - målsnålt ikväll"

Jag har tidigare rekat Danmark att sluta sist i Grupp C till 9,00 gånger pengarna. Starten blev klart godkänd då danskarna delade på äran med Slovenien och det blir inte lätt för våra grannar i söder att bättra på skörden när England står på andra sidan. Häng med i texten för att ta del av mina tankar!

Danmark

Danmark stötte på Slovenien redan i EM-kvalet där de rödvita tog fyra av sex möjliga poäng mot Sesko och company. Kasper Hjulmands gäng var också det marginellt bättre laget, åtminstone spelmässigt, i premiären i Tyskland utan att lyckas sätta in den sista stöten.

Eriksens mål var en fröjd för ögat men utöver det skapade inte danskarna särskilt mycket värt namnet. Gruppens andrahandsfavorit är lite väl beroende av att Eriksen, Wind och Höjlund kan prestera något utöver det vanliga.

Det får trion svårt att göra mot England som inte heller övertygade nämnvärt i sin offensiv mot Serbien, men de defensiva strukturerna sitter åtminstone på plats under ledning av Gareth Southgate.

England

Just den defensivt inriktade filosofin har varit ett ämne för kritik för den engelska förbundskaptenen. Jag stämmer in i stormen som säger att Southgate borde få ut mer av truppen han besitter.

Kane, Bellingham, Saka och Foden är en offensiv kvartett som har förutsättningar att vara turneringens allra främsta, men i matchen mot Serbien hade framför allt Foden väldigt svårt att synas.

Det är en spelare som har mer att ge mot danskarna och bestämmer sig England för att komma ut och trampa gasen i botten blir det svårt för de rödvita att hänga med i svängarna. Jag har dock svårt att se England vilja riskera alltför mycket.

Matchanalys

Inför avspark är en poäng godkänt för båda lagen och med det i åtanke är Under 2,5 mål ett spel som lockar mitt intresse. Danmark kommer troligen att försöka krympa ytorna för Englands anfallsess och risken finns att The Three Lions flyt går i stå.

Ett annat problemområde för engelsmännen är att de inte får med sina ytterbackar i anfallen likt exempelvis Tyskland. Walker och Trippier har sina förtjänster, men framför allt den sistnämnda blir nästan överflödig i sin roll som vänsterback.

Som en frukt av detta skapar England få hörnor då spelet blir alltför centrerat och just hörn-marknaden är en där ytterligare ett underspel lockar. Jag blir faktiskt inte förvånad om detta tickar 0-0 långt in i den andra halvleken.

Rekommenderade spel - till Oddset

Matchens bästa: Under 8,5 hörnor @ 1,79

Matchens “säkra”: Under 2,5 mål @ 1,68

Högoddsaren: Under 1,5 mål @ 3,10