"Trots favoritskap - målsnål tillställning"

Två av tre spel hittade in under Boxing Day. Leicesters dråpliga mål mot Liverpool grusade trippeln, men det är dags för nya tag redan under lördagen när Serie A slår upp portarna på olika håll. Ennio Tardini, Unipol Domus och Olimpico är arenorna som bjuder på underhållning i mellandagarna. Häng med!