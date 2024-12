"Trots frälsarens återkomst - storklubben förlorar igen"

Veckans första trippel blir en riktig långfilm som fortsätter hela vägen in på tisdagsaftonen. Då går trestegsraketen i mål i League One och dessförinnan ska vi syna två bataljer i Serie A respektive La Liga. Den stora höjdpunkten är Romas möte med Atalanta!

Spelstopp: 20.44

Roma - Atalanta: Bortaseger @ 2,28

Roma har som bekant haft det väldigt tufft i Serie A där Claudio Ranieri och company sladdar i tabellen. “Tinkerman” ska inte beskyllas för detta då han bara haft ansvaret för romarna i en ligamatch, men i densamma släppte Giallorossi till väl många målchanser mot Napoli. På samma vis fortsatte det mot Tottenham och jag tror inte att Roma klarar av att hålla tätt mot Atalanta heller.

La Dea går på moln just nu efter att ha radat upp sju raka segrar i alla tävlingar. Gasperinis gäng spelar en fartfylld och vägvinnande fotboll oavsett startelva och jag blir inte förvånad om en utvilad Ademola Lookman ser till att ge Roma alla möjliga sorters problem. Nigerianen vilades i förra veckans Champions League för att komma med friska ben till denna uppgift.

Det tror jag gör Atalanta gott och för närvarande håller jag gästerna som det klart bättre laget av dessa två. Bortaplan till trots gillas runt 2,30 på den raka tvåan.

Spel: Bortaseger @ 2,28

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 20.45

TV: TV4 Play

Sevilla - Osasuna: Under 2,5 mål @ 1,72

Sevilla snittar runt 1,1 xG per match så här långt in i La Liga. Det är inte särskilt märkvärda siffror och när de faktiska målen ligger runt 0,9 per 90 minuter är det inte svårt att förstå varför García Pimientas gäng har svårt att klättra i tabellen. Materialet som den gamla Las Palmas-basen förfogar över är inte det bästa och kan gästande Osasuna stänga ytorna för Lukebakio är mycket vunnet på Ramón Sánchez Pizjuán.

Belgaren är nämligen huvudrollsinnehavare i Sevillas offensiv. Om någonting händer har Lukebakio ofta ett finger med i spelet. För Osasunas del ska mycket kretsa kring Budimir. Kroaten har så här långt smällt in åtta mål och är den enskilt viktigaste faktorn i gästernas anfallsspel, men så länge Sevilla ser till att agera kompakt i de bakre leden ska de kunna krympa ytorna för Budimir.

Jag tror på en målsnål akt i Andalusien där underspelet onekligen ligger nära till hands. Under 2,5 mål klickas till strax över 1,70.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,72

Tävling: La Liga

Plats: Ramón Sánchez Pizjuán

Tid: 21.00

TV: TV4 Sport Live 1, TV4 Play

Bolton - Mansfield: Hemmaseger @ 1,68

Trippelns sista tillställning hämtas från League One där Bolton ställs mot Mansfield på Toughsheet Community Stadium. På sin hemmabana brukar Ian Evatts kompani agera med pondus och jag menar att måndagens uppgift passar The Trotters som handen i handsken så länge prestationen är ansenlig. Adeboyejo, Charles och Collins är bara några av lirarna som kan agera gubben i lådan mot Mansfield.

Gästerna kommer från tre raka förluster varav två på bortaplan och mot ett lag som jag skulle vilja kalla för ett av ligans bästa tror jag inte att Mansfield räcker till. De tillresta har överpresterat Expected Points och med negativ Expected Goal Difference blir jag inte förvånad om den mörka trenden fortsätter ett bra tag till.

Bolton besitter det större kunnandet och jag är övertygad om att en stark prestation ligger i korten framför den egna publiken. Drygt 1,70 på den raka ettan är taget i ett nafs.

Spel: Hemmaseger @ 1,68

Tävling: League One

Plats: Toughsheet Community Stadium

Tid: 20.45 (tisdag)

