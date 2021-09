"Trots hemsk skadelista - Barcelona vinner"

Spelstopp: 19.59 Benfica - Boavista: Benfica -1 @ 1,58 Benfica har visat att de verkligen vill ta tillbaka ligatiteln under inledningen av säsongen. Fem segrar av fem möjliga och 13-2 i målskillnad talar för sig självt. I den senaste omgången krossades Santa Clara med 5-0 ute på Azorerna och då stod Darwin Núnez för två baljor. Uruguayanen slåss med Yaremchuk om platsen på topp och där har Örnarna två starka alternativ. Silva, Everton och Pinho är andra lirare som bidrar framåt. Boavista var bara två poäng från att behöva kvala sig kvar i det portugisiska finrummet förra säsongen, men har startat betydligt mer förtroendeingivande nu. Poäng i fyra raka matcher visar att de schackrutiga från Porto är på rätt väg. Bortaspelet har dock varit problematiskt. De enda två resorna hittills har slutat 0-3 mot Gil Vicente och 1-1 mot Vizela. Inga resultat som skrämmer slag på Benfica direkt. Värdarna från Lissabon är flera klasser bättre och har 14-2 i målskillnad på de fyra senaste hemmamötena mot Boavista. Samtliga har vunnits med minst två bollars marginal. Vi får se en storseger från hemmalaget igen. 1,58 är klart godkänt på handikapplinan. Spel: Benfica -1 @ 1,58

Tävling: Primeira Liga

Plats: Estádio de Luz

Tid: 20.00

TV: Cmore Udinese - Napoli: Över 2,5 mål @ 1,81 Napoli har fått en flygande start på säsongen med tre raka segrar i ligaspelet. I den senaste omgången slogs Juventus tillbaka med 2-1 och det var definitivt en helt rättvis trepoängare. I torsdags hämtade de ljusblåa in 0-2 till 2-2 mot Leicester i Europa League efter att Victor Osimhen nätat två gånger om. Nigerianen ser sylvass ut och med Insigne, Lozano, Politano och Petagna alla redo att starta bredvid honom lär Napoli knappast gå mållösa av planen. Udinese har inlett sin säsong oväntat bra med sju poäng och sex gjorda mål på tre omgångar. Närmast kommer de svartvita från en 1-0-seger borta mot Spezia där den unge tysken Lamar Samardzic gjorde sina första minuter och sitt första mål för klubben. Annars är det främst Deulofeu, Pussetto och Pereyra som har stått för grannlåten framåt. Tre spelare som Napoli får se upp med. När lagen möttes i maj vann Napoli med 5-1 och faktum är att sex av de sju senaste mötena mellan lagen har klivit över 2,5 mål. Den sjunde slutade 1-1 så att vi får se mål under måndagen tar jag för givet. 1,81 på minst tre baljor i matchen är bra betalt och tar en given plats på min trippel. Spel: Över 2,5 mål @ 1,81

Tävling: Serie A

Plats: Dacia Arena

Tid: 20.45

TV: Cmore Live och Cmore Barcelona - Granada: Barcelona -1 @ 1,81 Barcelona försöker vänja sig vid livet utan Lionel Messi och det går inte att säga något annat än att argentinaren saknas oerhört mycket. Hans kreativitet hade behövts förra veckan när katalanerna blev utspelade av Bayern München och torskade med 0-3. I ligaspelet har det gått bättre på Camp Nou med två raka segrar där 4-2 mot Real Sociedad sticker ut lite extra. Braithwaite, som nätade två gånger om då, finns inte med nu. Istället är det Depay och Luuk de Jong som ska göra det framåt. Granada har två tunga förluster i ryggen där 0-4 borta mot Rayo Vallecano var ett gigantiskt steg i fel riktning. Trots att det finns skickliga spelare som Bacca, Suárez och Machís på offensiv planhalva har Granada svårt att komma till farliga lägen. Två gjorda mål på 360 minuters fotboll övertygar föga. Bakåt är Duarte chef och då det är en spelare som var med i Portugals landslagstrupp vid den förra samlingen finns det kvalité där. Han är dock för ensam. Det skiljer väldigt mycket mellan dessa två lag även fast Barcelona har en hemsk skadelista. Kommer de rödblå bara upp i nivå visar de vilken klasskillnad som trots allt råder mellan gängen. 1,81 på att Barca vinner med minst två måls marginal är taget. Spel: Barcelona -1 @ 1,81

Tävling: La Liga

Plats: Camp Nou

Tid: 21.00

