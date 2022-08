Trots konkurrens - Benzema vinner skytteligan

Real Madrid har gjort sig av med lite dökött under sommaren och den enda spelaren som verkligen kommer saknas är Marcelo som varit en av klubbens största spelare under lång tid. Såpan Gareth Bale har äntligen fått ett slut då walesaren dragit till MLS. På plussidan har de vitklädda satsat på kvalité före kvantitet och de två enda nyförvärven osar klass. Det ålderstigna mittfältet behöver avlastning och då är Tchouameni en strålande värvning. Dessutom är hårdföra Rüdiger en av världens bästa försvarare och han kommer ta en given plats där bak.

IN Aurélien Tchouameni Monaco 80 miljoner euro Antonio Rüdiger Chelsea Free transfer UT Borja Mayoral Getafe 10 miljoner euro Takefusa Kubo Real Sociedad 6,50 miljoner euro Víctor Chust Cádiz 1 miljoner euro Gareth Bale Los Angeles FC Free transfer Luka Jovic Fiorentina Free transfer Isco - Marcelo -