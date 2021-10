"Trots skador - Milan tar viktig seger"

Spelstopp: 16.59 Clermont - Lille: Bortaseger @ 2,28 Clermont är en intressant nykomling i Ligue 1 som inledde med fyra raka omgångar utan förlust. 3-3 mot Lyon sticker ut lite extra under den perioden. De har dock inte lyckats vinna någon match sedan omgång 2 och 0-4 mot PSG samt 0-6 mot Rennes visar på att Clermont har svårt att hänga med när storlagen drar upp tempot. Mohamed Bayo är en riktigt vass spelare, men i övrigt känns truppen ganska anonym. Lille får klara sig utan Yilmaz och Mandava som är avstängda, men kan ändå mönstra en stark elva. Efter en svag start på säsongen har de regerande mästarna dessutom börjat röra på sig och de står noterade för tre raka segrar i ligaspelet. 2-0 mot Marseille innan uppehållet var ett styrkebesked. Jonathan David satte dit båda målen då och fick god hjälp i det offensiva spelet av Ikoné och Bamba. De lär starta igen och när Yilmaz är avstängd kan Yazici eller Weah kliva in istället. Det gör inte laget speciellt mycket sämre. Svenske Gudmundsson kan mycket väl få chansen i Mandavas frånvaro och han kommer lösa uppgiften på ett bra sätt. Besökarna har ett mycket mer namnkunnigt lag på pappret och kommer Les Dogues bara upp i nivå vinner de detta komfortabelt. 2,28 på den raka tvåan blir motorn i min trippel. Spel: Bortaseger @ 2,28

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade Gabriel Montpied

Tid: 17.00 Lazio - Inter: Över 2,5 mål @ 1,65 De regerande italienska mästarna Inter är obesegrade efter sju spelade omgångar och verkar ha klarat av omställningen bra efter att Lukaku och Conte lämnat klubben. Inzaghi, som tidigare var i Lazio, har fått laget att spela precis som han vill och Edin Dzeko har börjat fylla Lukakus enorma skor. Bosniern får dra ett tungt lass nu då Lautaro Martínez precis kommit hem från Sydamerika. Perisic, Calhanoglu och Barella vet dock också vart målet är beläget. Lazio lever mycket på Ciro Immobile och när han var skadad mot Bologna blev det stryk med 0-3. Landslagsförsvararen Acerbi blev utvisad i den matchen och finns inte med nu. Ett defensivt avbräck modell större. Immobile ska dock vara tillbaka från sin skadefrånvaro och är redo att starta denna match. Uppbackad av Felipe Anderson och Pedro har romarna ett kvickt anfall som gärna drar i djupled. Båda lagen snittar kring fyra mål per match efter sju spelade omgångar av Serie A och det har blivit nio baljor på de tre senaste inbördes. Jag tror vi får bevittna en sevärd toppkamp i den italienska huvudstaden som bjuder på minst tre fullträffar. 1,65 är helt okej på den saken. Spel: Över 2,5 mål @ 1,65

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 18.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore Milan - Verona: Hemmaseger @ 1,53 Milan besegrade lokalkonkurrenten Atalanta med 3-2 innan uppehållet och har bara tappat poäng i en match av sju så långt. De rödsvarta ser ruggigt stabila ut och även fast skadelistan är lång kan Pioli mönstra en stark elva. Rebic, Leao, Saelemaekers, Tonali, Kessié, Kjaer och Tomori är en stabil stomme. Målvakten Maignan är skadad och kan inte delta, men hemma på San Siro kommer Rossoneri inte släppa till speciellt många målchanser ändå. Verona har sett bättre ut efter tränarbytet och har faktiskt tagit poäng i fyra raka omgångar. Tolv gjorda mål på dessa fajter är ett imponerande facit och lirare som Simeone och Barák har lekstuga i fören. Där måste Milan se upp. Samtidigt har Verona släppt in sju baljor på dessa fyra omgångar och totalt har de fått vittja nätet 14 gånger på sju matcher. Det är inget bra facit att ha med sig till en bortamatch i Milano. Milan är flera klasser bättre, trots alla skador, och löser en enkel trepoängare hemma på San Siro. Både handikapplinan och överspelet lockar, men jag väljer att spela safe på min trippel och klickar i den raka hemmasegern till 1,53. Spel: Hemmaseger @ 1,53

Tävling: Serie A

Plats: San Siro

Tid: 20.45

TV: Sportkanalen och Cmore Trippeln Clermont - Lille: Bortaseger @ 2,28

Lazio - Inter: Över 2,5 mål @ 1,65

Milan - Verona: Hemmaseger @ 1,53 Totalt odds: 5,75 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.