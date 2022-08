Trots tappen - Napoli kniper viktig europaplats

Grundad: 1926

Hemmaarena: Stadio Diego Armando Maradona

Ligatitlar: 2_

Tränare: Luciano Spalletti

Placering 2021/22: 3:a

Under åren 1987 till 1990 firades Napolis största triumfer. Det var under denna tid som klubben skördade sina hittills enda ligaguld. Med Diego Armando Maradona som den givna ledaren och stjärnan på planen fanns en enorm framtidstro i Neapel. Argentinaren lämnade klubben 1992 för spel i Spanien men hans minne har bestått. Att både tröja nummer 10 är pensionerad samt att arenan är döpt efter den legendariske sydamerikanen säger egentligen det mesta. Under 1998 till 2007 gick klubben en mindre kräftgång och huserade mestadels i Serie B. Med Hamsik, Cavani, Lavezzi och Higuaín i klubben strax därefter startade en ny era i det italienska finrummet och från 2011 och framåt finns bland annat tre Coppa Italia-vinster. Andra Napoli-legendarer som förtjänar att nämnas är Antonio Vojak, Luís Venício och svenske Hasse Jeppson.