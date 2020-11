"Tuff bortamatch väntar Atletico Madrid"

Lokomotiv Moskva har imponerat under de två första omgångarna av Champions League och ska inte räknas bort när Atlético kommer på besök heller. Det blir första benet i trippeln. Segrar för Brentford och Ajax gör sedan kupongen komplett. Mot tre göna bockar!

Spelstopp: 18.54

Lokomotiv Moskva - Atlético Madrid: Lokomotiv Moskva +1,5 @ 1,80

Lokomotiv Moskva antogs vara slagpåsen i Grupp A, men ryssarna har visat inledningsvis att de kommer vara att räkna med. Fina 2-2 borta mot RB Salzburg följdes upp av 1-2 hemma mot Bayern München, en match där Lokomotiv var med i matchen hela vägen in i kaklet. I veckans förlust mot Sochi i ligaspelet vilades flera tongivande spelare. Nu kommer säkerligen Krychowiak, Miranchuk och Zé Luís med flera starta igen. Inga dussinlirare.

Atlético Madrid åkte på en rejäl käftsmäll i den första omgången då Bayern pulveriserade spanjorerna med 4-0. Hemma mot RB Salzburg senast var de rödvita återigen illa ute men räddades den gången av Joao Félix. 3-2 slutade den tillställningen där österrikarna var väl så bra. Costa och Carrasco saknas på grund av skador vilket är två ganska tunga avbräck för Simeone.

Félix och Suárez är två klasspelare och visst är Atlético på det stora hela något vassare än värdarna. Det är dock aldrig enkelt att resa till Ryssland för match och här blir spanjorerna lite väl övervärderade. Lokomotiv Moskva +1,5, som innebär att ryssarna har råd att förlora med en boll, finns till 1,80 och det är taget.

Spel: Lokomotiv Moskva +1,5 @ 1,80

Tävling: Champions League

Plats: RZD Arena

Tid: 18.55

Brentford - Swansea: Brentford -0,5 @ 1,99

Swansea har tagit sig upp på en andraplats i tabellen via två raka 2-0-segrar mot Blackburn och Stoke. I helgens match mot Rovers var Swansea effektiva och duon Ayew och Lowe på topp såg tung ut. Här känns det dock som att walesarna blir lite väl övervärderade, de ställs trots allt mot ett lag som var i playoff-final för några månader sedan. Ett lag som då slog ut just Swansea i semifinalen.

Ja det var just Brentford som satte stopp för Swanseas Premier League-dröm i juli via en 3-1-seger hemma i London. The Bees var betydligt bättre i den fajten och ska gälla som favoriter återigen. I helgen besegrade Brentford Luton med 3-0 på bortaplan efter att Toney målat ännu en gång. Han bildar tillsammans med Canos och Mbeumo en sylvass offensiv trio. Även Ghoddos finns tillgänglig på bänken.

Spelare för spelare är det Brentford som ska hållas högre här och jag tror att de kommer hamna före Swansea i tabellen vad det lider. I fjol vann Londonklubben båda hemmamötena med 3-1 och det lär bli något liknande igen. -0,5, som är samma sak som hemmaseger, plockas till runt två gånger pengarna.

Spel: Brentford -0,5 @ 1,99

Tävling: The Championship

Plats: Brentford Community Stadium

Tid: 20.00

Midtjylland - Ajax: Bortaseger @ 1,63

Midtjylland lottades in i den kanske svåraste Champions League-gruppen av alla och danskarna har helt klart fått en tuff start. Noll poäng och 0-6 i målskillnad är såklart inte vad de hade hoppats på. Prestationerna har inte alls varit tokiga, senast mot Liverpool var FCM inte långt ifrån att kunna sno åt sig en poäng. Den där riktiga spetsen saknas dock hos värdarna som nu får ännu en svår uppgift.

Ajax är helt klart på målhumör. 2-2 mot Atalanta och 13-0 mot Venlo följdes i helgen upp med 5-2 mot Fortuna Sittard. Då holländarna förlorade premiären av Champions League mot Liverpool, en match som Ajax för övrigt imponerade i, har de inte råd att tappa poäng mot MIdtjylland om det ska bli avancemang från gruppen. Räkna därför med ett fullt fokuserat bortagäng.

Ajax har ett ruggigt intressant lag på pappret där unga pjäser som Antony och Traoré har enormt mycket att ge. Kommer de upp i nivå blir det svårt för Midtjylland att hänga med. Bortaseger till 1,63 är taget.

Spel: Bortaseger @ 1,63

Tävling: Champions League

Plats: MCH Arena

Tid: 21.00





