"Tuff uppgift väntar Zlatan"

Spelstopp: 17.59 Milan - Atalanta: Head to head: Atalanta gör fler mål än Zlatan @ 1,68 Zlatan Ibrahimovic är tillbaka med besked. I Milans 2-0-seger över Cagliari var det svensken som noterades för båda målen. Insatsen i sig var stabil från Rossoneris sida och det är ingen slump att de rödsvarta leder Serie A. Nu väntar dock en väldigt svår uppgift och då Calhanoglu är skadad och Saelemaekers är avstängd kan Zlatan få svårt att få bra service på topp. Mycket hänger på om Rafael Leao har en bra dag. Atalanta är faktiskt favoriter i matchen och visst har de blåsvarta ett grymt lag. Gasperini verkar dessutom ha haft den här matchen i åtanke då spelare som Ilicic, Freuler, Djimsiti och Zapata alla började på bänken senast mot Udinese. Det blev bara 1-1 i den matchen och två tappade poäng för Atalanta som jagar topp 4. Samtidigt har Atalanta tolv raka tävlingsmatcher utan förlust och i sina bästa stunder är de nästintill ostoppbara. Atalanta har bara förlorat en av sina tio senaste matcher mot Milan och är som sagt favoriter till att vinna, trots bortaplan. Jag finner dock mest värde i specialspelet att Atalanta ska göra fler mål i matchen än vad Zlatan gör. När lagen möttes i somras slutade det 1-1 och Zlatan gick mållös av plan. Blir det likadant här sitter alltså spelet och 1,68 är riktigt bra betalt. Notera att spelet voidas om inte svensken finns med i startelvan. Spel: Head to head: Atalanta gör fler mål än Zlatan @ 1,68

Tävling: Serie A

Plats: San Siro

Tid: 18.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore

Udinese - Inter: Inter -0,5 @ 1,58 Inter ger sig inte i toppstriden av Serie A. Förra helgens insats mot Juventus var riktigt bra och segern var rättvis. Antonio Conte har inte längre några skadebekymmer i truppen och då är det en grym samling spelare han har till sitt förfogande. 23-årige Barella glänste mot Juve med både mål och assist och bildar ett skickligt mittfält med Vidal och Brozovic. De lär ta tag i matchen. Framför dessa herrar lär Lukaku och Martínez starta igen. En tung duo som både är starka fysiskt och klarar av att dra i djupled. Där kommer Udinese få att jobba med. Udinese har åtta raka utan seger även om det ska sägas att 1-1 mot Atalanta i den senaste omgången var ett stort steg framåt. Då satte Pereyra dit de svartvitas mål redan i den första minuten. Pereyra, Lasagna och De Paul är en skicklig trio men i övrigt är det tunt. Inter är bättre på alla positioner och håller de bara fokus ska gästerna vinna detta. De blåsvarta har faktiskt inte förlorat borta mot Udinese i ligan på över åtta år. -0,5 Inter, som är samma sak som den raka tvåan, spelas till 1,58. Spel: Inter -0,5 @ 1,58

Tävling: Serie A

Plats: Dacia Arena

Tid: 18.00

TV: Cmore Live 4 och Cmore Fiorentina - Crotone: Över 2,5 mål @ 1,86 Crotone har inte haft mycket att glädjas åt under säsongen men i den senaste omgången föll alla bitar på plats. Nykomlingskollegan Benevento krossades med 4-1 efter att den skickliga nigerianen noterats för två fullträffar och en framspelning. Vilken kväll för honom! Med Riviére bredvid och Messias bakom finns det verkligen offensiv kraft i laget. Tyvärr läcker det för mycket bakåt, med 41 insläppta mål är jumbon sämst i ligan. Fiorentina krackelerade fullständigt i sin senaste match mot Napoli. 0-6 slutade den slakten till sist och Viola har bara sex pinnar ner till Crotone. Offensivt vill det inte lossna men värdarna har verkligen potential. Vlahovic, Ribéry och Callejon är väldigt skickliga spelare som kan störa vilket försvar som helst när de har dagen. Mot Crotones generösa backlinje kan det mycket väl bli ketchupeffekt. Crotones sex senaste matcher har alla gått över 2,5 mål och då tycker jag att oddset 1,86 på att det ska hända igen är för högt satt. Den plockar jag omgående. Spel: Över 2,5 mål @ 1,86

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Artemio Franchi

Tid: 20.45

