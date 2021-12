"Tufft möte för Forsbergs Leipzig - målkalas väntas"

Spelstopp: 20.29 Union Berlin - RB Leipzig: Över 2,5 mål @ 1,81 RB Leipzig har en tung period bakom sig i Bundesliga med förluster mot Bayer Leverkusen och Hoffenheim. Med 13 poäng upp till Bayern München lär inte Tjurarna vara med och kämpa om förstaplatsen denna säsong heller. Skadelistan är fortsatt enormt lång och framförallt försvaret ser tunt ut. Framåt kan energidryckslaget däremot mönstra Forsberg, Silva och Nkunku. En trio som bör kunna hitta nätet. Union Berlin ligger ett par placeringar och ett par poäng ovanför RB Leipzig innan fredagens batalj och ser väldigt spännande ut. Kruse och Awoniyi är ett grymt starkt anfallspar och dessutom finns Ujah redo att stoppa in. Awoniyi ligger trea i skytteligan bakom omöjliga duon Haaland och Lewandowski med sina åtta fullträffar och ska kunna rinna igenom mot ett ihåligt Leipzig också. Fyra av Unions sex senaste tävlingsmatcher har gått över 2,5 mål och det har även blivit minst tre mål i fyra av de fem senaste mötena mot RB Leipzig. En målrik tillställning är att vänta igen och 1,81 på överspelet är väldigt bra betalt. Det plockas omgående med på min trippel. Spel: Över 2,5 mål @ 1,81

Tävling: Bundesliga

Plats: Stadion An der Alten Försterei

Tid: 20.30 Fulham - Bournemouth: Hemmaseger @ 1,84 Två lag har stuckit iväg lite i toppen av The Championship och under fredagen möts dessa gäng i London. Fulham har två raka kryss i ryggen och gjorde sin sämsta insats på länge när de spelade 1-1 borta mot Preston. Cavaleiro är nu tveksam till spel, men The Cottagers har trots det ett grymt lag att ställa på benen. Mitrovic är seriens bästa spelare och kommer backas upp av Wilson, Kebano och Reid. Den kvartetten kommer inte gå mållösa av plan. Bournemouth har bara en seger på sina fem senaste matcher och är ordentligt skadedrabbade. Brooks har tragiskt nog fått cancer och har nog spelat färdigt för säsongen medan spelare som Cahill, Stanislas, Zemura, Brady, Pearson och Kelly alla är tveksamma till spel. Dessutom är Jefferson Lerma, som tvingades vikariera som mittback mot Coventry, avstängd efter det röda kort han ådrog sig då. Fulham är seriens bästa hemmalag och kommer ta tag i taktpinnen från start i västra London. Bournemouth får försöka hänga kvar i matchen så gott det går, men några poäng blir det inte. Den raka ettan spelas till 1,84. Spel: Hemmaseger @ 1,84

Tävling: The Championship

Plats: Craven Cottage

Tid: 20.45 Sint-Truiden - St. Gilloise: Bortaseger @ 1,73 St. Gilloise åkte på en oväntad förlust hemma mot Leuven för en vecka sedan, men leder ändå Jupiler League inför helgens omgång. En makalös prestation av nykomlingarna. Insatsen mot Leuven var heller inte dålig, spelare som Vanzeir och Undav fick bara inte in bollen. Den sistnämnda har annars gjort en helt otrolig säsong med 14 mål och nio assist på 16 matcher. Inte dåligt för en spelare som gör sin första säsong i en högstaserie. Sint-Truiden ligger i mitten av tabellen och litar hårt på sina japaner. I 0-2-förlusten mot Seraing startade Hayashi och Suzuki på topp, Hashioka på högerkanten och Schmidt i mål. Då fanns dessutom Hara och Ito att plocka in från bänken. Även i övrigt ser Sint-Truidens trupp okej ut, men de har haft svårt att prestera på hemmaplan. Endast två segrar på åtta försök är inte speciellt imponerande och med Robert Bauer på botbänken försvagas de ytterligare. Gästerna är seriens bästa bortalag och har gjort 15 mål på sina fyra senaste resor. Jag tror vi får se ett Gilloise som släpper loss redan från start. Sint-Truiden får fokusera på försvarsspelet men räcker inte till. Den raka tvåan spelas till godkända 1,73. Spel: Bortaseger @ 1,73

Tävling: Jupiler League

Plats: Stayen

Sint-Truiden - St. Gilloise: Bortaseger @ 1,73 Totalt odds: 5,76 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.