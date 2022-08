"Tufft möte väntar svensken i La Liga"

Fyra av sex rekar satt förra helgen men dessvärre räckte det inte till någon rättad trippel. Revanschsugen som bara den tar jag mig an denna helg med studs i dojan när lördagens trippel göra dubbla nedslag i Premier League och ett i La Liga. Ni hänger väl med till precis under sju gånger såsen?

Spelstopp: 15.59

Everton - Nottingham: Hemmaseger @ 1,96

Everton har inlett Premier League med två raka förluster mot Chelsea och Aston Villa. Nederlaget mot de förstnämnda var inte mycket att säga om trots att The Toffees bjöd upp till dans, men mot de sistnämnda ska Lampards gäng vara missnöjda som inte fick med sig några poäng. Insatsen var gedigen och kan spelare som Gordon och Gray hitta upp i närheten av sin högstanivå får ett framåtlutat och defensivt svagt Nottingham problem på Goodison Park.

“Sherifferna” följde upp den glasklara premiärförlusten mot Newcastle med att slå tillbaka West Ham med 1-0. Det var dock inte siffror som var i paritet med matchbilden. West Ham hade bud på flera mål under 90 minuter och hade det inte varit för en storspelande Dean Henderson – slipsen räddade bland annat en straff – hade Moyes mannar vänt hem till huvudstaden med minst en poäng.

Jag är av tron att trepoängaren präglar oddsmarknaden något inför denna drabbning. Everton trivs som bäst framför sin egna publik och nära dubbel deg på de hemmahörande lockar mig till spel. 1,96 på ettan är taget!

Spel: Hemmaseger @ 1,96

Tävling: Premier League

Plats: Goodison Park

Tid: 16.00

Bournemouth - Arsenal: Arsenal (-1) @ 2,10

Bournemouth kom snabbt ner på jorden efter premiärsegern mot Aston Villa. “Körsbären” bjöds på en åktur som hette duga på Etihad där Manchester City styrde matchhändelserna med fullständig kontroll. Det är givetvis inte mot titelfavoriten som de rödsvarta ska ta sina poäng, men även denna lördag blir det tufft emot för Parkers mannar. Arsenal kommer inte att be om ursäkt för sin närvaro på Vitality Stadium som Aston Villa gjorde och med handen på hjärtat råder klasskillnad mellan aktörerna.

The Gunners ståtar med två raka triumfer där 4-2 mot Leicester faktiskt kunde varit ännu större siffror. Gabriel Jesus både kunde och borde lämnat planen med mer än två mål och lika många assist. Brassen har onekligen hittat rätt i rödvit dress där han bildar en sylvass trio tillsammans med Saka och landsmannen Martinelli. Ödegaard och Xhaka är dessutom skickliga på att utnyttja halvytorna i och runt offensivt straffområde.

Arsenal kan göra mål på väldigt många olika sätt och jag har förtvivlat svårt att se Bournemouth stå emot Londonlaget över 90 minuter. -1 (trevägshandikapp) innebär att gästerna måste vinna med minst två baljor för att spelet ska rättas grönt. Den kvoten uppfyller Artetas gäng!

Spel: Arsenal (-1) @ 2,10

Tävling: Premier League

Plats: Vitality Stadium

Tid: 18.30

Celta Vigo - Real Madrid: Båda lagen gör mål @ 1,69

Williot Swedberg fick från bänken se sina lagkamrater i Celta Vigo stå för en i långa stunder önskvärd premiär mot Espanyol. Eduardo Coudets glada gäng kontrollerade händelserna fram till matchuret slog 72 minuter. Då reducerade katalanerna Celta Vigos 2-0-ledning och hela åtta (!) minuter in på tilläggstiden lyckades gästerna peta in 2-2. Coudet var topp tunnor rasande på sidlinjen och kommer att utkräva bättring av sina mannar när Real Madrid kommer på besök.

De regerande mästarna inledde i sin tur premiären mot Almería på sömnigt vis och lät nykomlingarna ta ledningen redan i matchens inledning. Därefter trummade “Marängerna” igång och via Vázquez och Alaba – österrikarens frisparksmål var en delikatess – lyckas de vitklädda vända på steken. Prestationen var dock långt ifrån optimal och det jag blir inte förvånad om Ancelottis gäng släpper till en hel del chanser mot ett skickligt Celta Vigo.

Tre raka inbördes möten har innehållit nätrassel från båda lagen och jag blir inte förvånad om lördagens drabbning går under samma tema. 1,69 är inget odds som får det att spritta i kroppen, men det duger likväl för att ta plats på trippeln.

Spel: Båda lagen gör mål @ 1,69

Tävling: La Liga

Plats: Estadio de Balaídos

Tid: 22.00

TV: C MORE Fotboll, C MORE Stream

Trippeln

Everton - Nottingham: Hemmaseger @ 1,96

Bournemouth - Arsenal: Arsenal (-1) @ 2,10

Celta Vigo - Real Madrid: Båda lagen gör mål @ 1,69

Totalt odds: 6,95

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.