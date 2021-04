"Tung bortaseger - City går mot ligatiteln"

Vi börjar känna igen det. Under torsdagen var det återigen ett enda mål ifrån på min trippel. Bittert, men det är bara att jobba på. Det smäller rejält under lördagen när jag tittar till tre stormöten från Premier League och Bundesliga. I Tyskland tror jag på ett ställningskrig när Bayern München och RB Leipzig drabbar samman medan Manchester City fortsätter sin segersvit i England. Till sist bjuder Arsenal och Liverpool på en underhållande tillställning.

Spelstopp: 18.29 Leicester - Manchester City: Bortaseger @ 1,55 Två raka segrar innan uppehållet gör att Leicester har ett fast grepp om en Champions League-plats. Dessutom slog de ut Manchester United ur FA-cupen innan landskamperna tog vid. Det är således ett formstarkt hemmalag som springer ut på King Power Stadium. När Rävarna senast ställdes mot Manchester City vann de faktiskt med hela 5-2 på Etihad efter ett hattrick av Jamie Vardy. Det lär dock bli tuffare nu. Manchester City är helt ostoppbara för tillfället och har vunnit 25 av sina 26 senaste tävlingsmatcher. I stort sett hela truppen har varit iväg på landslagsuppdrag, men då Pep Guardiola inte har några skador att ta hänsyn till kan han helt enkelt ta ut de elva lirare som känns fräschast till den här matchen. Truppen är så extremt bra att det spelar egentligen mindre roll vilka som startar. Kevin de Bruyne vilades dock i Belgiens tisdagsmatch mot Vitryssland och lär definitivt finnas med från start här. Leicester får fortsatt klara sig utan Barnes, Justin och Maddison. Utan den trion är det väldigt svårt att se hur hemmalaget ska få med sig något från den här matchen. City är för tunga och löser tre nya poäng. Spel: Bortaseger @ 1,55

Tävling: Premier League

Plats: King Power Stadium

Tid: 18.30 RB Leipzig - Bayern München: Under 2,5 mål @ 2,49 RB Leipzig utmanar verkligen Bayern München i toppen av Bundesliga. Det skiljer fyra poäng mellan lagen inför lördagens supermatch där Tjurarna kliver in som hemmalag. Tyvärr för Leipzig har det gått troll i målskyttet i helt fel läge av säsongen och värdarna har endast mäktat med två mål framåt på sina tre senaste tävlingsmatcher. Här är Kevin Kampl avstängd och det är ett jobbigt avbräck. Bayern München har minst sagt ett jobbigt avbräck de också. Robert Lewandowski skadade knät när han spelade med Polens landslag och kan inte delta här. Med tanke på att han har spottat in 35 mål på 26 omgångar är det såklart ett enormt tapp. Dessutom är Davies och Boateng avstängda. Det blir spännande att se hur Hansi Flick nu väljer att formera sitt lag. När dessa två gäng möttes i vintras slutade det 3-3 i en match där det var målchans i varje anfall. Givetvis kan det bli så nu också, men då så mycket står på spel tror jag snarare vi får se en lite avvaktande tillställning. Fyra av de sex senaste inbördes mötena har gått under 2,5 mål och när underspelet betalar 2,49 här är det där jag finner mest värde. Spel: Under 2,5 mål @ 2,49

Tävling: Bundesliga

Plats: Red Bull Arena

Tid: 18.30 Arsenal - Liverpool: Över 2,5 mål @ 1,72 Arsenal visade upp sin bästa och sin sämsta sida innan uppehållet när de ställdes mot West Ham. En bedrövlig försvarsinsats under matchens första 45 minuter ledde till att The Hammers kunde gå upp i en 3-0-ledning. Arsenal gav dock inte upp och kunde till sist få med sig en poäng. Det visar på stark moral, men försvarsspelet såg virrigt ut under hela matchen och West Ham kunde lika gärna gjort fler mål. Nu sätts frågetecken kring Saka och Smith-Rowe, men med Pépé, Ödegaard, Aubameyang och Lacazette i offensiv riktning kommer The Gunners troligen hitta nätet ändå. Liverpool har som bekant stora skadebekymmer på sina mittbackar, men offensivt har läget ljusnat. Med Jota tillbaka i spel får Liverpool ännu en dimension i sitt spel. Tillsammans med Mané och Salah kommer portugisen hitta nätet på Emirates. Det brukar bli underhållande matcher när Arsenal och Liverpool möts. Jag tror vi kommer få se en härlig tillställning med mängder av målchanser. Att det ska leda till minst tre mål håller jag som troligt. Överspelet plockas till 1,72. Spel: Över 2,5 mål @ 1,72

Tävling: Premier League

Plats: Emirates

Tid: 21.00 Trippeln Leicester - Manchester City: Bortaseger @ 1,55

RB Leipzig - Bayern München: Under 2,5 mål @ 2,49

Arsenal - Liverpool: Över 2,5 mål @ 1,72 Totalt odds: 6,63 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats. Klicka här för att rygga mitt trippelförslag: