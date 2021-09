"Tung bortaseger - Haaland fortsätter att ösa in mål"

Veckan började på allra bästa sätt när måndagens trippel rullade rakt in till drygt 7 gånger pengarna. En perfekt start och jag hoppas kunna rida vidare på den framgångsvågen. Under onsdagen är det av naturliga skäl fullt fokus på Champions League och jag hämtar samtliga mina drag från den turneringen. Häng med!

Spelstopp: 18.44 Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk: Bortaseger @ 1,89 I samma grupp som Inter och Real Madrid återfinns dessa två lag och för att störa någon av giganterna är det bara seger som gäller i premiären. Sheriff har gjort det väldigt bra som tagit sig hit genom att slå ut både Crvena Zvezda och Dinamo Zagreb i kvalet. Adama Traoré från Mali har varit ruggigt bra och nätade också för sitt landslag under uppehållet. Det är en främlingslegion som den moldaviska klubben har värvat ihop och det kommer troligen vara max en inhemsk spelare som tar plats i startelvan. Shakhtar Donetsk har en annan vana av dessa sammanhang och var i samma grupp som Inter och Real Madrid även i fjol. Då slutade ukrainarna före de blåsvarta italienarna. Shakhtar slog ut Monaco i sitt kval till turneringen och har en spännande upplaga som leds av Roberto de Zerbi. Solomon och Lassina Traoré är två sylvassa offensiva spelare medan Pyatov alltjämt står stark mellan stolparna. Shakhtar har ett mer komplett lag och har dessutom nödvändig rutin från Champions League. Jag håller ukrainarna klart högre än Sheriff och en tvåa till 1,89 hugger jag genast. Spel: Bortaseger @ 1,89

Tävling: Champions League

Plats: Stadionul Sheriff

Tid: 18.45

TV: Cmore Besiktas - Borussia Dortmund: Bortaseger & Över 2,5 mål @ 2,20 Det svänger om Borussia Dortmund. På deras sex tävlingsmatcher under hösten har det producerats 29 mål vilket ger ett snitt strax under fem baljor per match. Framåt är Erling Braut Haaland, som stod för två nya fullträffar i 4-3-segern över Bayer Leverkusen, omöjlig att stoppa. Reus, Malen och Brandt kan backa upp den väldige norrmannen och det är inga dussinlirare. Bakåt ser det desto knackigare ut även fast det finns spelare som Akanji, Hummels och Pongracic att tillgå. Besiktas har inte släppt in något mål på sina fyra seriematcher. Viktiga Domagoj Vida skadade sig dock under helgen och kommer inte delta här. Det är ett stort avbräck för turkarna. Istället blir det troligen Welinton och Uysal som ska hålla Haaland i schack. En väldigt stor uppgift. Framåt har Besiktas värvat in Batshuayi och han slog till med dubbla fullträffar i 3-0-segern över Yani Malatyaspor. På hemmaplan är det inte omöjligt att Besiktas hittar in med en boll, men jag ser det som uteslutet att de fortsätter att hålla nollan när en av Europas dödligaste anfallare kommer på besök. Borussia Dortmund är bättre och vinner matchen och dessutom kommer vi få se minst tre mål. 2,20 på den kombinationen är högt. Spel: Bortaseger & Över 2,5 mål @ 2,20

Tävling: Champions League

Plats: Vodafone Park

Tid: 18.45

TV: Cmore Club Brugge - PSG: PSG -1 @ 1,65 Club Brugge har hamnat i samma grupp som de två förhandsfavoriterna i hela Champions League, Manchester City och PSG. Tredje lag där är RB Leipzig. Det blir ingen enkel höst för belgarna. Lang, Dost, Vormer och Vanaken är en giftig kvartett, men på det stora hela håller truppen för dassig nivå för att mäta sig med de bästa i världen. Simon Mignolet kommer verkligen få jobba mellan stolparna. PSG har mängder av skador, men ser ut att för första gången mönstra Mbappé, Messi och Neymar från start. Hur ska något lag i världen klara av att stå emot den trion? Draxler och Icardi är två andra offensiva lirare som finns tillgängliga och på mittfältet lär Wijnaldum gå in istället för avstängda Gana Gueye. Herrera, som gjorde två mål i helgens 4-0-seger över Clermont, tar troligen plats bredvid. Vilken uppställning. Dessa två lag var i samma grupp för två år sedan och då vann PSG borta med 5-0. Jag tror att parisarna sätter full fart redan från start och krossar det stackars hemmalaget. 1,65 på handikapplinan är taget och den modige sneglar till och med mot -2. Spel: PSG -1 @ 1,65

Tävling: Champions League

Plats: Jan Breydel Stadion

Tid: 21.00

TV: Cmore Trippeln Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk: Bortaseger @ 1,89

Besiktas - Borussia Dortmund: Bortaseger & Över 2,5 mål @ 2,20

Club Brugge - PSG: PSG -1 @ 1,65

Totalt odds: 6,86 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.