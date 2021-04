"Tung smäll - Juventus tappar CL-platsen"

Spelstopp: 18.44 Juventus - Napoli: Napoli +0,5 @ 1,89 Innan landslagsuppehållet föll Juventus hemma mot lilla Benevento och i första matchen efter vilan blev det bara 2-2 mot Torino. Där höll Dejan Kulusevski på att bli syndabock efter sin totalt misslyckade bakåtpassning, men Ronaldo räddade de svartvita med sitt 2-2-mål. Insatsen var inte alls bra från Juves sida och dessutom såg målvakten Szczesny mer än lovligt darrig ut. Här blir de alldeles för stora favoriter. Napoli brukar ha svårt borta mot Juventus, men visar fin form för tillfället med fyra raka segrar. Visst oroar tre insläppta mot jumbon Crotone, men med Koulibaly tillbaka i försvaret bör det bli ordning på torpet. Framåt finns det klass i Mertens, Insigne, Politano, Lozano och Osimhen. Spelare som Juventus får väldigt svårt att hantera. Överhuvudtaget känns de ljusblåa betydligt mer harmoniska för tillfället. Vid minst kryss här tar Napoli hand om fjärdeplatsen före Juventus då inbördes möten går före målskillnad och Napoli vann höstmatchen mellan lagen. Jag är helt klart inne på att Gattusos mannar får med sig något från norra Italien och pluslinan spelas därmed till fint värde. Spel: Napoli +0,5 @ 1,89

Tävling: Serie A

Plats: Allianz Stadium

Tid: 18.45

TV: Cmore Fotboll och Cmore Porto - Chelsea: Bortaseger @ 1,75 Det var mäktiga scener i Turin när Porto slog ut Juventus i åttondelsfinalen av Champions League. Portugiserna kämpade febrilt och lyckades också få med sig ett resultat. Mycket tack vare Sérgio Oliveira som nätade två gånger om. Han är nu avstängd och det är även Mehdi Taremi. Två blytunga avbräck för Porto som inte ens får spela denna match på hemmaplan. Det är nämligen neutral plan i Sevilla som gäller. Chelsea föll ihop som ett korthus i 2-5-torsken mot WBA i helgen och det var upprörd stämning efteråt. Bland annat ska Azpilicueta ha rykt ihop med Reece James medan Rüdiger i vanlig ordning bråkat med de flesta under en träning i veckan. Kan britterna bara hålla sams i 90 minuter ska de ses med grym chans att ta sig vidare ytterligare ett steg i Champions League. Kanté och Pulisic är skadade, men Chelsea ska klara sig bra ändå. Kovacic och Jorginho tar hand om det centrala mittfältet medan det finns hur många alternativ som helst i offensiven för The Blues. Chelsea är klart bättre än Porto och när det inte ens råder någon hemmaplansfördel lockas jag av oddset på den raka bortasegern. Den tar vi! Spel: Bortaseger @ 1,75

Tävling: Champions League

Plats: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Tid: 21.00 Bayern München - PSG: Under 3,5 mål @ 1,60 Bayern München var stabila i toppmötet med RB Leipzig och vann med 1-0. Detta trots att Boateng och Davies båda var avstängda. Den duon finns tillgänglig nu vilket gör det lite svårare för Flick att ta ut en startelva. Framåt får troligen den gamle PSG-spelaren Choupo-Moting en ny chans om inte Flick föredrar att spela med Gnabry på topp. I vilket fall som helst saknas Lewandowski oerhört mycket. PSG har individuella spelare av yppersta världsklass, men de har svårt att fungera bra tillsammans. Pochettino har inte fått speciellt mycket styr på skutan och i deras seriefinal mot Lille blev det förlust med 0-1. Parisarna dominerade den matchen kraftigt men hade faktiskt bara tre skott på mål. Mauro Icardi är småskadad och tveksam till spel och Moise Kean har inte imponerat mot slutet. Med så många offensiva stjärnor på plats tror tipparna att det automatiskt blir många mål, men så enkelt är det inte. Båda lagen spelade alltså 1-0 (0-1 för PSG) mot starkt motstånd i helgen och när de möttes i förra årets final av Champions League vann Bayern med samma siffror. 1,60 på under 3,5 mål är jättebra och den modige kan till och med kika på under 2,5 mål till superfint odds. Spel: Under 3,5 mål @ 1,60

Tävling: Champions League

Plats: Allianz Arena

Tid: 21.00 Trippeln Juventus - Napoli: Napoli +0,5 @ 1,89

Porto - Chelsea: Bortaseger @ 1,75

Bayern München - PSG: Under 3,5 mål @ 1,60

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.