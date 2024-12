"Tungviktsmöte - då bjuds det på målfest"

Spelstopp: 20.29

Bayern München - RB Leipzig: Över 3,5 mål @ 1,87

Inte så lite talar för att det blir åka av när Bayern München strålar samman med RB Leipzig denna fredag. Vincent Kompanys manskap är i en klass för sig själva när det kommer till underliggande siffror, inte minst sett till Expected Points samt Expected Goals där inget annat lag är i närheten av att motsvara Bayern Münchens mäktiga siffror.

Offensiven är grymt slagkraftig trots att Kane, Gnabry och Coman alla riskerar att saknas, men med spelare som Musiala och Sané finns det ändå gott om eldkraft hos de hemmahörande. RB Leipzig får i sin tur klara sig utan Simons och möjligen även Lukeba, men i firma Sesko/Openda finns spetsegenskaper som kan såra Bayern Münchens ibland naiva backlinje.

Hur jag än vrider och vänder på detta pekar precis allt på en målrik fight. Oddsmarknaden indikerar detsamma men jag finner ändå intresse i över 3,5 mål till nästan 1,90. Ös på!

Stockport - Peterborough: Hemmaseger @ 1,77

Sett till respektive trupp i League One råder det inget tu tal att Birmingham har ligans överlägset bästa lag. Jag tror att The Blues tar en av direktplatserna till The Championship när säsongen går i mål, men det ser samtidigt ut som att toppstriden kommer att vara ett getingbo ett bra tag framöver. Ett av herrskapen som under inga omständigheter ska räknas bort är Stockport.

Nykomlingarna har tagit League One med storm och sett till många typer av betydande underliggande statistik är Stockport bäst i klassen. Peterborough har i sin tur en av ligans allra vassaste offensiver, men Darren Ferguson har samtidigt väldigt få svårt att få bukt med alla baklängesmål. The Posh läcker så det står härliga till och bör få det tufft mot ett mer välbalanserat Stockport.

Jag är intresserad av hemmasegern på Edgeley Park där Stockport ska kunna vara det bättre laget över 90 minuter. Över 1,75 på ettan är taget.

Girona - Valladolid: Över 2,5 mål @ 1,80

Jag tycker nästan synd om Girona som plundrades under sommaren. Míchel och company fick istället bredda truppen med ögonen på fyndhyllan, men trots att Girona är ett sämre lag den här säsongen tycker jag ändå att det stundtals ser väldigt bra ut. Insatsen mot Liverpool (0-1) var gedigen och förtjänt av minst en poäng, kan värdarna prestera på samma nivå mot Valladolid är väldigt mycket vunnet.

Gästerna kommer moraliskt stärkta efter den blytunga 1-0-segern i bottenmötet med Valencia, men rent spelmässigt ger jag inte mycket för de lilavita. Valladolid har svårt att räcka till i någon riktning av planen och här störs gästerna dessutom av avstängningar och skador på tunga pjäser. Som om inte det vore nog har Ronaldos lag även notoriskt svårt på bortaplan.

Jag gillar utsikterna för en målfest på Estadi Montilivi och blir inte förvånad om Girona står för lejonparten av nätrasslandet. Över 2,5 mål klickas till 1,80.

