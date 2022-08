Turbulent tid i storklubben

Thomas Tuchel följde upp Champions League-vinsten med att ta sitt Chelsea till final i både Ligacupen och FA-cupen. Tyvärr för tyskens sida blev det strafftorsk mot Liverpool gånger två där det mindre lyckade bytet av målvakt i Ligacupen sticker ut lite extra. Kepa plockades in som straffexpert men släppte in samtliga elva straffar och brände sin egen elvametare. I ligan var Londonklubben långt efter toppduon och i Champions League blev det uttåg mot Real Madrid i kvartsfinal. Nu är förväntningarna helt klart att de blåklädda ska få lyfta silver under säsongen, men truppen känns något tunnare än i fjol, inte minst defensivt där Rüdiger och Christensen har lämnat medan Thiago Silva blivit ett år äldre. Kalidou Koulibaly är så klart ett tungt tillskott till backlinjen, men är oprövad i Premier League. Han behöver lyckas i den blåa tröjan om det ska bli en bra säsong för Chelsea.

Missa inte de senaste spelartiklarna på Fotbollskanalen i tipshörnan - du hittar dem här

Mason Mount under 9,5 mål @ 1,89

Chelsea har inte gjort någon vidare försäsong och det hela kulminerade i 0-4-krossen av lokalrivalen Arsenal. En rejäl överkörning och en reality check för Tuchel och hans mannar. Jag tror Chelsea får svårt att lösa en topp 4-placering denna säsong och ett bet på att The Blues hamnar utanför Champions League-placeringarna kan vara väl investerade pengar. Här ska jag dock fokusera på ett målspel. Mason Mount noterades för elva mål och tio assist i Premier League förra säsongen och det är riktigt starka siffror. Min känsla är dock att 23-åringen överpresterade och vi ska inte vänta oss några sådana siffror denna säsong. Runt 7-8 fullträffar är rimligare och då är 1,89 på under 9,5 mål ett riktigt bra spel.

Liga: Premier League

Spelform: Mason Mount under 9,5 mål

Spela på Svenska Spel Sport & Casino: @ 1,89

HÄR KAN DU LÄSA MER OM MIN LIGABIBEL

TIPPA PREMIER LEAGUE HÄR