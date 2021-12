"Tveklöst bättre lag - Ekdal med tre viktiga poäng"

Efter att ha utforskat målmarknaden under lördagen går jag helt och hållet på 1X2-spelen på söndagens trippel. Ajax vinner stormötet i Nederländerna medan Bayer Leverkusen tar en viktig viktoria i kampen om Europaplatserna. Dessutom leder Albin Ekdal sitt Sampdoria till seger över Venezia. Allt till ett högt odds nära åtta gånger pengarna.

Spelstopp: 14.29

Feyenoord - Ajax: Bortaseger @ 1,75

Med tanke på hur starkt Ajax går i Champions League är det lätt att tro att de dominerar den inhemska fotbollen, men så är inte fallet. Huvudstadsklubben ligger faktiskt en pinne bakom PSV och på samma poäng som Feyenoord inför den 17:e omgången. Förlusten senast mot AZ var kostsam. Skadeläget ser dock bra ut och här kommer Ajax mer eller mindre mönstra det bästa de har att erbjuda. Det innebär bland annat Klaassen, Gravenberch, Haller, Tadic och Berghuis. Lirare av väldigt hög kvalité.

Feyenoord åkte ur den nederländska cupen tidigare i veckan efter att Twente blivit för svåra. En missräkning för Guidettis gamla klubb som snabbt får ladda om till detta klassikermöte. Linssen, Sinisterra, Til och Toornstra lär lägga beslag på de offensiva positionerna nu och det är en spännande kvartett. Bakåt får Senesi och Trauner däremot problem att hänga med. Landslagsmålvakten Bijlow kommer få jobba.

Ajax har vunnit de fyra senaste mötena mellan lagen till en total målskillnad på 11-0. Även om det är jämnt skägg i ligan säger det en del om vilken dominans Ajax brukar ha i dessa matcher. Trots bortaplan tror jag att gästerna kommer in med hög svansföring och tar tag i matchen redan från start. Då är 1,75 bra betalt på den raka tvåan.

Spel: Bortaseger @ 1,75

Tävling: Eredivisie

Plats: De Kuip

Tid: 14.30

Freiburg - Bayer Leverkusen: Bortaseger @ 2,47

Christian Streich har gjort underverk med sitt Freiburg, det kan ingen ta ifrån honom. Men nu börjar verkligheten komma ikapp höstens sensationslag. 0-0 mot Union Berlin innebär att Freiburg bara har vunnit en av sina sex senaste ligamatcher. Det var visserligen en 6-0-triumf borta mot Borussia Mönchengladbach vilket säger en del om vilken kvalité som finns i truppen. Nu får dock Grifo, Holer och de andra slå ur underläge.

Bayer Leverkusen har en minst sagt formstark anfallare i form av Patrik Schick som har nätat åtta gånger på de tre senaste ligamatcherna. Det blev två nya mål i hemmamötet med Hoffenheim, men då tappade Bayer 2-0 till 2-2. Leverkusen har fortfarande en Champions League-plats i sin ägo, men nu skiljer det endast två pinnar ner till just Freiburg som står för motståndet under söndagen.

Leverkusen har varit lite väl slappa i försvaret mot slutet, men offensivt finns det väldigt mycket klass. Förutom Schick kan gästerna spela med Wirtz, Bellarabi, Demirbay, Alario, Adli och Amiri. Då gör det inte så mycket att Diaby är avstängd. Bayer har två raka segrar på den här arenan och löser tredje raka till finfina 2,47.

Spel: Bortaseger @ 2,47

Tävling: Bundesliga

Plats: Europa-Park Stadion

Tid: 15.30

Sampdoria - Venezia: Hemmaseger @ 1,79

Venezia har varit frejdiga under hösten, men nu börjar luften gå ur nykomlingen. Endast en poäng har spelats in på de fyra senaste omgångarna. Visst har spelschemat varit tufft, men känslan är ändå att Venezia kommer fortsätta sjunka i tabellen. Okereke är skadad vilket gör att Henry och Aramu får dra ett tungt lass i offensiven. Bakåt har Caldara och Modolo svårt att hålla tätt. Venezia har släppt in mål i fem raka tävlingsmatcher.

Sampdoria roterade friskt i veckans cupmatch mot Torino. En spelare som Albin Ekdal vilades helt och hållet medan hans kompanjon på mittfältet, Martin Thorsby, byttes ut i halvtid. Det blev seger ändå efter att Quagliarella satt dit ett av målen. Nu bör Gabbiadini, Candreva och Caputo ligga bra till för att starta och då är laget från Genua väldigt giftiga längst fram. Bakåt lär Yoshida och Colley kliva in.

Sampdoria är tveklöst ett bättre lag än Venezia och på hemmaplan ska de gälla som ganska klara favoriter. Den raka ettan spelas till godkända 1,79.

Spel: Hemmaseger @ 1,79

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Luigi Ferraris

Tid: 18.00

TV: Cmore

Trippeln

Feyenoord - Ajax: Bortaseger @ 1,75

Freiburg - Bayer Leverkusen: Bortaseger @ 2,47

Sampdoria - Venezia: Hemmaseger @ 1,79

Totalt odds: 7,73

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.