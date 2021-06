"Tyskland tar revansch - vinner EM"

Oddssättarna tror att det i praktiken bara är åtta länder som kan vinna EM och jag är böjd att hålla med, även om man såklart alltid håller tummarna extra hårt för Sverige. Av dessa åtta har inte Nederländerna imponerat mot slutet och jag räknar därför bort Oranje. Dessutom tror jag inte på det Spanien som Luis Enrique håller på och bygger. De vinner inte heller. Belgien är världsetta, men statusen kring Kevin De Bruyne och hans skada kan ställa till det ordentligt för Martínez mannar. Utan sin mittfältsgigant i fullt slag tror jag inte Belgiens gyllene generation tar något guld nu heller. England är som vanligt en av förhandsfavoriterna, men brukar inte palla för trycket när det ska avgöras. England går långt, men till seger räcker det inte. Italien tycker jag ser oerhört intressanta ut och till 9 gånger pengarna är det ett tänkbart drag. Även Portugal till 9,50 är ett odds jag ringat in, men det är verkligen inte enkelt att vinna EM två gånger i rad. Spanien är den enda nationen som lyckats med det i historien. Frankrike ställs ut som favoriter och de regerande världsmästarna har ett fantastiskt lag som kryddats med återvändande Benzema. Får Deschamps allt att stämma ännu en mästerskapssommar är det definitivt laget att slå för att ta sig vidare. Det är helt klart en tänkbar vinnare, men jag lägger mina pengar på ett annat lag. Tyskland @ 8,50 Tyskland gjorde ingen människa glad i VM för tre år sedan och har därefter gått på en del nitar i både Nations League och i VM-kvalet. Jogi Löw, som gör sitt sista mästerskap, har därför svalt stoltheten och kallat in Hummels och Müller. Två riktiga vinnarskallar som kommer se till att samtliga i truppen lägger ner jobbet som krävs. Müller borde ha en given starttröja efter sin säsong i Bayern München, men det är minst sagt gott om klasspelare centralt. Kimmich är en av världens allra bästa mittfältare och Goretzka är en riktig stridsvagn när han är i full form. Kimmich lär dock utgå från höger och Goretzka dras med en skada. Gündogan och Havertz är samtidigt lirare som vet vart målet är beläget, något de visade mot Lettland i veckan. Då har jag inte ens gått in på Kroos som varit Tysklands nav i väldigt många år. Ingen trupp i mästerskapet har en sådan bredd i mitten av planen. Viss oro finns för anfallspositionen där Timo Werner inte direkt rosat marknaden i Chelsea. Han kommer dock alltjämt till lägen och när det väl lossnar kan det mycket väl lossna ordentligt. Hans mål mot Lettland kan visa sig viktigt. Müller kan också starta längst fram som han gjorde mot letterna. Serge Gnabry, som har ett vansinnigt bra målsnitt för Die Mannschaft (21/15), och Leroy Sané är två livsfarliga yttrar. Tyskland kommer testas redan i gruppspelet för de har hamnat ihop med både Frankrike och Portugal. Det kommer bli vansinnigt intressanta matcher att följa hemma från TV-soffan. Tyskland har vunnit EM tre gånger i historien, men nu var det 25 år sedan sist som Oliver Bierhoff sköt hem bucklan på Wembley. Det är dags för Europas historiskt sett mest framgångsrika nation att visa vart skåpet ska stå. Tyskland vinner detta och 8,50 är ett fint odds att lägga en TV-peng på.